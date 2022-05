Riverdale, la settima stagione sarà l'ultima

Riverdale, la settima stagione

approfondimento

La settima stagione, come dichiarato da Mark Pedowitz di The CW, sarà più breve delle altre. “Credo sia importante dare una degna conclusione ad una delle serie più durature. Ho parlato a lungo con Roberto Aguirre-Sacasa, che è molto felice di questa notizia. Tratteremo la serie con il rispetto che merita” ha spiegato Pedowitz, sottolineando l'importanza di Riverdale nella cultura pop attuale. “Sette anni sono la giusta durata – ha concluso - vogliamo fare tutto per bene. È qualcosa di personale, io stesso sono un grande fan”. Quella di Riverdale è l’ennesima cancellazione per The CW, dopo l'eliminazione di Batwoman dopo tre stagioni, la chiusura di Legacies alla quarta stagione, la conclusione di Dynasty 5 e la cancellazione di Legends of Tomorrow dopo sette stagioni. Le serie The CW rinnovate, invece, sono The Flash, Kung Fu, Nancy Drew, Superman & Lois, Walker, All American. In lavorazione c'è The Winchesters, prequel di Supernatural. Riverdale è stata creata da Roberto Aguirre-Sacasa: si tratta di un teen drama basato sui personaggi degli Archie Comics, prodotto dalla Warner Bros. Television e dalla CBS Television Studios, in associazione con Berlanti Productions e Archie Comics. Riguardo ad attori e personaggi principali, troviamo KJ Apa alias Archie Andrews; Lili Reinhart nel ruolo di Betty Cooper, Camila Mendes come Veronica Lodge e Cole Sprouse nei panni di Jughead Jones, il narratore della serie. Nella serie ha recitato anche Luke Perry nei panni del padre di Archie, fino alla morte avvenuta nel 2019.