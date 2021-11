Riverdale 6, tante sorprese nel primo episodio della nuova stagione

La nuova stagione del titolo di The CW ha debuttato con un grande colpo di scena per il pubblico e lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa anticipa che è solo il primo di una lunga serie

Il primo episodio shock: Welcome to Rivervale

Punta ancora più in alto la sesta stagione di “Riverdale”. Nei nuovi episodi lo show in onda sulla CW spinge ancora più sulla componente horror e macabra sperimentando situazioni narrative che avranno delle pesanti conseguenze sulla trama futura che di seguito anticipiamo e che rappresentano spoiler per chi non è al passo con la visione degli episodi.



Ispirato a pellicole importanti nel genere, come il recente ed apprezzato “Midsommar” e il classico degli anni Settanta “The Wicker Man”, la puntata di apertura della sesta stagione offre agli spettatori un risvolto che ha fatto nascere parecchi interrogativi sulle intenzioni degli autori della serie.

A Rivervale, nuova città dell'orrore, accadono cose oscure e terribili. Cheryl, l'attrice Madelaine Petsch, e la sua congrega, impegnati a convincere le persone ad entrare nel suo business di sciroppo d'acero, organizzano riti per spaventare i cittadini. Ad avere la peggio è Archie, interpretato da KJ Apa: il ragazzo riceve una chiamata nel cuore della notte e con l'inganno viene invece rapito e legato dalla congrega che lo ha scelto come sacrificio umano da offrire agli dei pagani per assicurarsi benevolenza e un raccolto abbondante. Archie viene allora pugnalato a morte da Cheryl che ne estrae il cuore per mostrarlo ai cittadini.