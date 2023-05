L’Eternauta, il teaser trailer della serie post-apocalittica. VIDEO

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il teaser trailer de L’Eternauta, l’attesissima serie televisiva di Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Si tratta dello show post-apocalittico basato sull’omonimo fumetto fantascientifico scritto da Héctor Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López. La storia originale del fumetto viene però adattata ai giorni nostri.

Il fumetto è caratterizzato dalla seguente trama: “Quattro amici giocano a carte in una mansarda, nei dintorni di Buenos Aires. Improvvisamente cala il silenzio, fuori è iniziata una strana nevicata fosforescente: chiunque è toccato dagli strani fiocchi muore istantaneamente. È l’inizio di una lotta per la sopravvivenza contro una terribile invasione aliena”, questa è la sinossi ufficiale del fumetto L’Eternauta.

La pubblicazione in rete del primo teaser equivale a un annuncio ufficiale dell'inizio della produzione.

Il filmato promozionale (che potete guardare nel video in alto, posto in testa a questo articolo) mostra alcune immagini del dietro le quinte della serie, con il cast e la crew di sceneggiatori, produtori, showrunner e via dicendo che si preparano per le riprese. Inoltre offre anche quelle che sembrerebbero essere le prime sequenze della serie: vediamo il protagonista (Ricardo Darín, nei panni di Juan Salvo) girare per le strade innevate di Buenos Aires.



Potete guardare il teaser trailer de L’Eternauta nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.