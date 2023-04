Dragonero. I Paladini, la serie animata arriva il 7 aprile. Trailer

DRAGONERO. I PALADINI, 26 EPISODI

La serie è tratta dall'omonimo fumetto fantasy di Luca Enoch e Stefano Vietti pubblicato da Sergio Bonelli Editore, ed è stata presentata in anteprima all’ultimo Lucca Comics&Games. Sarò composta da 26 episodi tutti disponibili contemporaneamente in anteprima dal 7 aprile in Box Set su RaiPlay, mentre la sua messa in onda avverrà e a partire dal 18 aprile su Rai Gulp con appuntamenti giornalieri (in prima visione alle ore 07:40 e in replica alle ore 13:20 e alle ore 18:15). I primi 4 episodi sono già disponibili su RaiPlay. Trailer, clip esclusive, materiali di backstage e countdown saranno pubblicati sui social Bonelli e sui social Rai.