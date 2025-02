Le onde del passato, cosa sapere sulla nuova serie tv con Anna Valle

Accanto ad Anna Valli c'è Giorgio Marchesi, visto di recente in Vanina - Un vicequestore a Catania. Ne Le onde dal passato Marchesi è Luca Bonnard, poliziotto dal forte intuito e il carattere difficile che, anni prima, ha salvato Anna dall'annegamento, e che ora cerca di scoprire cos'è successo a Marco Zan. Tamara Valenti, la migliore amica di Anna, ora accusata dell'omicidio di Zan, è Irene Ferri, vista in fiction quali Immaturi - La serie, Che Dio ci aiuti 6 e Fosca Innocenti. Mia, la figlia di Tamara, è Margot Adam: la ragazza non sa di essere frutto di una violenza. Enea Brozzi è Lorenzo Bonnard, figlio adolescente di Luca, segnato dalla morte della madre, morta in circostanze misteriose, e innamorato di Mia. Ci sono poi Valeria Melillo nei panni di Anita Giusti (collaboratrice di Tamara al b&b), Fausto Maria Sciarappa in quelli di Paolo Marra (avvocato di Tamara), e Andrea Tidona nei panni di Gateano Lentini (generale in pensione che nasconde un segreto, ed è legato ad Anita). Maria Rosaria Russo è la giornalista Stefania Orsini, Vittoria Mangani è Marta, sua figlia. Infine, Maria Sole Mansutti è Rosa Bianchi, insegnante dal cuore dolce.