Zero Day, trama e cast della miniserie Netflix con Robert De Niro

Lo Zero Day che dà il nome alla miniserie Netflix è una vulnerabilità informatica contenuta in un programma che non è nota neppure a chi lo ha sviluppato. Un rischio informatico concreto che, nello show, porta a scenari devastanti con conseguenze ancora più serie.

Il terrorismo informatico è uno dei temi principali di Zero Day, serie che induce a una serie di riflessioni sul mondo della politica e dei mezzi usati da quest'ultimo per risolvere conflitti e situazioni di emergenza.

Dalla tecnologia e la politica alla finanza, al'informazione, tutti elementi che concorrono al potere che oggi è sottoposto a un gioco di forze in cui la verità non sempre ha un ruolo centrale.

I realizzatori dello show, che è frutto di un'idea di Eric Newman (nome dietro a serie come Narcos e The Watcher), hanno studiato una formula che bilancia azione e thriller in cui si aprono spazi per riflettere su complottismo e disinformazione, fattori di non poco conto nella società contemporanea.