Valeria, la 4° e ultima stagione della serie spagnola di Netflix

Non solo Lola, Nerea e Carmen: ad aggiungersi come amica della protagonista c’è anche “lei”, quella Madrid che non fa da semplice scenario ma che è quasi una quinta protagonista. Un po’ come accade per Sex & The City, in cui New York non è una mera location, anche per Madrid in questa serie tv accade la stessa cosa.

La città è vibrante e affascinante, e incornicia storie che permettono alla serie di esplorare le dinamiche di un’amicizia autentica, tra momenti di leggerezza e decisioni difficili, raccontando le gioie e le difficoltà dell’essere giovani donne in cerca della propria strada.