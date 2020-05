Valeria, ecco il cast della serie TV Netflix

Ancora una serie TV spagnola debutta su Netflix. Si tratta di “Valeria”, che gli abbonati Sky, appassionati del binge watching, potranno “divorare” attraverso il proprio decoder Sky Q. La serie vede come protagonista Valeria, una scrittrice di 27 anni in piena crisi creativa dopo il successo del suo primo romanzo. Otto episodi tratti dalla saga letteraria di Elísabet Benavent, suddivisa in quattro romanzi: Nei panni di Valeria, Valeria allo specchio, Valeria in bianco e nero e Valeria senza veli. Ecco il cast