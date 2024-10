The Electric State, il teaser con Millie Bobby Brown e Chris Pratt

La pellicola arriverà sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 14 marzo 2025

Millie Bobby Brown ( FOTO ) e Chris Pratt sono i protagonisti del film The Electric State. Netflix Italia ha distribuito il teaser trailer della pellicola in arrivo il prossimo anno. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dalla data di uscita al cast.

The Electric State, tutto quello che sappiamo sul film

Grande attesa per The Electric State, il nuovo film targato Netflix. Millie Bobby Brown è un’adolescente orfana alla ricerca del fratello, al suo fianco il contrabbandiere interpretato da Chris Pratt. Presenti Ke Huy Quan, Jason Alexander, Woody Norman, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci. Completano il cast come doppiatori nella versione originale Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo e Alan Tudyk.

Il film è un adattamento cinematografico della graphic novel di Simon Stålenhag, dietro la macchina da presa i fratelli Russo, tra i loro successi troviamo quattro film del Marvel Cinematic Universe: Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

I registi hanno raccontato: “La storia ci è sembrata una favola. Volevamo davvero giocare con quegli aspetti molto elementari di una fiaba”.