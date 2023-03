Salt Bae, Leonardo Pieraccioni contro il conto da 160mila euro

Un conto salatissimo, quello dello chef e influencer Salt Bae che non è passato inosservato e che ha scatenato Leonardo Pieracccioni. Il comico toscano infatti ha pubblicato un video su Instagram per commentare i vari importi dello scontrino. Una cena tra amici costata centosessantaduemila euro. È stato lo stesso ristoratore Nusret a pubblicare con orgoglio la ricevuta che risale allo scorso novembre. Nel suo locale di Abu Dhabi il conto ha raggiunto la cifra astronomica per due bistecche Golden Sirt, con oro alimentare, da 1.184 euro, due Golden Ottoman da 1.448 euro e due Golden Istanbul da 2.370 euro. Poi sette bottiglie di Petrus, di varie annate, dai 2.000 euro in su l’una. E persino una semplice Heineken, da 15 euro.