Mondiali, Svezia a valanga. Costa d'Avorio al fotofinish sull'Ecuador. Oggi c'è la SpagnaSport
Nel secondo incontro del Gruppo F gli scandinavi travolgono 5-1 la Tunisia. A segno due volte Ayari contro il Paese della madre, in gol anche Gyokeres, Isak e Svandberg. Nella sfida del Gruppo E agli ivoriani basta il timbro di Diallo al 90' per superare l'Ecuador e raggiungere la Germania in vetta: due traverse per i sudamericani. Oggi esordio di Spagna e Belgio: i campioni d'Europa protagonisti dello storica prima volta di Capo Verde
Altri due match protagonisti nella notte italiana di una Coppa del Mondo giunta al quarto giorno di gare e che ieri aveva visto la Germania travolgere Curaçao e il Giappone riprendere ben due volte l'Olanda, dando vita a un divertente 2-2. Nel primo incontro la Costa d'Avorio ha battuto l'Ecuador grazie a un gol al 90' di Amad Diallo. In una partita combattuta e incerta per gran parte dell'incontro, a Filadelfia il giovane attaccante del Manchester United, subentrato al 60', ha siglato la vittoria per la sua squadra con un tiro di sinistro leggermente impreciso dal limite dell'area, dopo un assist dell'esterno di Wilfried Singo. In precedenza la traversa era stata colpita tre volte - due volte dall'Ecuador e una dalla Costa d'Avorio - in un Lumen Stadium quasi al completo (68.274 spettatori). Grazie a questo risultato gli ivoriani hanno raggiunto la Germania in testa al Gruppo E. In uno stadio in gran parte a sostegno dell'Ecuador, la nazionale sudamericana è andata vicina al vantaggio nella prima mezz'ora mezz'ora quando John Yeboah (al 2') e poi Alan Minda (al 30') hanno colpito la traversa. Come durante la fase di qualificazione, conclusasi con un convincente secondo posto, l'Ecuador si è affidato a una solida coppia di difensori centrali formata da Willian Pacho e Joel Ordonez, ma la difesa ha vacillato sulla fascia destra, con Piero Hincapié troppo spesso fuori posizione. Al contrario gli ivoriani, dominati a centrocampo durante il primo tempo, si sono risvegliati nei minuti di recupero. Touré si è liberato sulla fascia sinistra, ma il suo cross per Elye Wahi è stato bloccato dal portiere Hernan Galindez. L'attaccante del Nizza è stato poi servito da Diomande, che aveva avuto la meglio su Hincapié, prima che Wilfried Singo tentasse una rovesciata che è finita alta sopra la traversa. Nel secondo tempo Wahi, servito da Séko Fofana, ha calciato alto sopra la traversa e poi ha colpito la traversa dopo aver ricevuto un passaggio da Yan Diomande , nominato uomo partita. Pochi minuti dopo Fae ha fatto entrare Diallo, dando un po' di riposo a Wahi e Touré. L'Ecuador, meno dominante, ha avuto una buona occasione nel secondo tempo, ma il tiro di Gonzalo Plata è stato parato dal portiere Yahia Fofana (68'). Gli ivoriani hanno avuto la possibilità di chiudere la partita nei minuti di recupero, ma il tiro di Diallo è stato parato al 94'.
Svezia trascinata da Ayari: doppietta alla patria della madre
Nel secondo incontero della notte italiana, la Svezia ha trovolto la Tunisia per 5-1 in un match senza storia. Gli uomini di Graham Potter sono passati in vantaggio a Guadalupe al settimo minuto grazie a un tiro potente da fuori area del centrocampista del Brighton Ayari, di madre tunisina, in seguito a un'incomprensione difensiva della Nazionale nordafricana. La Svezia ha poi raddoppiato alla mezz'ora, dopo un rapido contropiede che ha liberato Isak sulla sinistra. L'attaccante del Liverpool si è lanciato in avanti, si è accentrato e ha scagliato un tiro che il portiere Mouhib Chamakh non è riuscito a parare, pur toccando la palla con una mano. La Tunisia ha ccorciato le distanze pochi minuti prima dell'intervallo, quando Omar Rekik ha insaccato di testa un cross invitante di Hannibal Mejbri, ma la nazionale scandinava ha ristabilito il vantaggio di due gol al 59' dopo un'altra disattenzione difensiva della Tunisia. Skhiri ha perso palla al limite dell'area e Isak, ha servito Gyokeres per il 3-1. Il subentrato Svanberg ha siglato il 4-1 nel finale, dopo che il Var ha confermato la sua posizione regolare. C'è stato ancora tempo per un altro gol spettacolare firmato da Ayari da fuori area. Con questo successo la Svezia prende il comando del Gruppo F davanti a Olanda e Giappone, bloccate ieri sul pari.
Oggi l'esordio di Belgio e Spagna, nella notte tocca all'Iran
Oggi il programma prosegue con l'esordio dei campioni d'Europa della Spagna, in campo alle 18 nella gara che vedrà lo storico esordio al Mondiale di Capo Verde. Alle 21 sarà poi la volta del Belgio, squadra sulla quale c'è grande curiosità da parte degli addetti al lavori, chiamata a un banco di prova non semplice dalla sfida con l'Egitto. Appuntamento alle 21 col calcio d'inizio, mentre nella notte sono in calendario Arabia Saudita-Uruguay (a mezzanotte) e Iran-Nuova Zelanda (calcio d'inizio alle 3).
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