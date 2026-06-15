Altri due match protagonisti nella notte italiana di una Coppa del Mondo giunta al quarto giorno di gare e che ieri aveva visto la Germania travolgere Curaçao e il Giappone riprendere ben due volte l'Olanda, dando vita a un divertente 2-2. Nel primo incontro la Costa d'Avorio ha battuto l'Ecuador grazie a un gol al 90' di Amad Diallo. In una partita combattuta e incerta per gran parte dell'incontro, a Filadelfia il giovane attaccante del Manchester United, subentrato al 60', ha siglato la vittoria per la sua squadra con un tiro di sinistro leggermente impreciso dal limite dell'area, dopo un assist dell'esterno di Wilfried Singo. In precedenza la traversa era stata colpita tre volte - due volte dall'Ecuador e una dalla Costa d'Avorio - in un Lumen Stadium quasi al completo (68.274 spettatori). Grazie a questo risultato gli ivoriani hanno raggiunto la Germania in testa al Gruppo E. In uno stadio in gran parte a sostegno dell'Ecuador, la nazionale sudamericana è andata vicina al vantaggio nella prima mezz'ora mezz'ora quando John Yeboah (al 2') e poi Alan Minda (al 30') hanno colpito la traversa. Come durante la fase di qualificazione, conclusasi con un convincente secondo posto, l'Ecuador si è affidato a una solida coppia di difensori centrali formata da Willian Pacho e Joel Ordonez, ma la difesa ha vacillato sulla fascia destra, con Piero Hincapié troppo spesso fuori posizione. Al contrario gli ivoriani, dominati a centrocampo durante il primo tempo, si sono risvegliati nei minuti di recupero. Touré si è liberato sulla fascia sinistra, ma il suo cross per Elye Wahi è stato bloccato dal portiere Hernan Galindez. L'attaccante del Nizza è stato poi servito da Diomande, che aveva avuto la meglio su Hincapié, prima che Wilfried Singo tentasse una rovesciata che è finita alta sopra la traversa. Nel secondo tempo Wahi, servito da Séko Fofana, ha calciato alto sopra la traversa e poi ha colpito la traversa dopo aver ricevuto un passaggio da Yan Diomande , nominato uomo partita. Pochi minuti dopo Fae ha fatto entrare Diallo, dando un po' di riposo a Wahi e Touré. L'Ecuador, meno dominante, ha avuto una buona occasione nel secondo tempo, ma il tiro di Gonzalo Plata è stato parato dal portiere Yahia Fofana (68'). Gli ivoriani hanno avuto la possibilità di chiudere la partita nei minuti di recupero, ma il tiro di Diallo è stato parato al 94'.