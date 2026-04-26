Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince la Classica di Primavera

Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Per il ciclista sloveno è la quarta vittoria della Classica di Primavera, la terza consecutiva
Tadej Pogacar ha vinto per distacco la Liegi-Bastogne-Liegi 2026. Per il ciclista sloveno è la quarta vittoria della Classica di Primavera, la terza consecutiva. Secondo posto per il 19enne francese Paul Seixas: l'enfant prodige ha terminato la corsa staccato di 45'', dopo aver insidiato lo sloveno fin quasi all'ultimo. Terzo posto per il belga Remco Evenepoel, con un distacco di 1'42'' da Pogacar. Tra gli italiani, ottavo posto per Christian Scaroni e decimo per Filippo Zana (Soudal-QuickStep).
La vittoria di Pogacar
Tadej Pogacar, quindi, ha vinto in solitaria la 112esima edizione della Liegi-Bastogne-Liegi. Dopo la delusione della Parigi-Roubaix, il fuoriclasse sloveno è riuscito a staccare Paul Seixas nell'ultima cote di giornata. Il francese è poi arrivato secondo con 45" di ritardo, terzo classificato il belga Remco Evenepoel. Pogacar ha dunque conquista di forza la sua terza Classica Monumento della stagione, mettendo per la quarta volta (la terza consecutiva) il suo nome nell'albo d'oro della Doyenne.
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La corsa
Una caduta nei primi chilometri ha infiammato la corsa spaccando il gruppo in due, con la UAE rimasta dietro e la coppia Evenepoel-Bernal a tirare insieme ai compagni di squadra per poter mettere in difficoltà Pogacar. Nonostante il vantaggio conquistato, i due fuggitivi più pericolosi sono stati ripresi a 100 km dal traguardo, sulla Cote de Stockeu, e il gruppo è ritornato a essere compatto. La fiammata decisiva è arrivata su La Redoute, con l'attacco di Pogacar: soltanto il giovane Paul Seixas è riuscito a rimanere a contatto con il campione del mondo in carica. Il gruppetto trainato da Evenepoel è rimasto a 40" cercando di recuperare la coppia al comando, ma i due hanno tirato dritto fino al traguardo. Lo sloveno ha attaccato nuovamente su la Cote de la Roche aux Faucons e a meno di 500 metri dalla fine della salita il francese ha pagato lo sforzo e si è staccato.
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L'ordine d'arrivo della Liegi-Bastogne-Liegi 2026
- Tadej Pogacar in 5h 50'28''
- Paul Seixas +45''
- Remco Evenepoel +1'42''
- Emiel Verstrynge S.T.
- Egan Bernal S.T.
- Pello Bilbao S.T.
- Roman Gregoire S.T.
- Christian Scaroni - S.T.
- Tobias Johannessen S.T.
- Filippo Zana - S.T.
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