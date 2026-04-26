Liegi-Bastogne-Liegi 2026, Pogacar vince la Classica di Primavera

La corsa

Una caduta nei primi chilometri ha infiammato la corsa spaccando il gruppo in due, con la UAE rimasta dietro e la coppia Evenepoel-Bernal a tirare insieme ai compagni di squadra per poter mettere in difficoltà Pogacar. Nonostante il vantaggio conquistato, i due fuggitivi più pericolosi sono stati ripresi a 100 km dal traguardo, sulla Cote de Stockeu, e il gruppo è ritornato a essere compatto. La fiammata decisiva è arrivata su La Redoute, con l'attacco di Pogacar: soltanto il giovane Paul Seixas è riuscito a rimanere a contatto con il campione del mondo in carica. Il gruppetto trainato da Evenepoel è rimasto a 40" cercando di recuperare la coppia al comando, ma i due hanno tirato dritto fino al traguardo. Lo sloveno ha attaccato nuovamente su la Cote de la Roche aux Faucons e a meno di 500 metri dalla fine della salita il francese ha pagato lo sforzo e si è staccato.