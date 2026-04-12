Parigi Roubaix, impresa Van Aert: Pogacar battuto allo sprint dopo un lungo testa a testaSport
Il campione del mondo si inchina al belga al termine di un attacco iniziato a una cinquantina di chilometro dal traguardo. Per Van Aert un successo che lo ripaga da una lunga serie di piazzamenti, mentre lo sloveno manca il tris mai riuscito a nessuno dopo i successi alla Sanremo e al Fiandre
Da perdente di lusso a trionfatore nel velodromo più ambito del mondo. Wout Van Aert firma l'impresa più importante della sua lunga e sfortunata carriera battendo allo sprint Tadej Pogacar e impedendo allo sloveno un tris mai riuscito a nessuno, dopo i successi alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre. È il secondo anno consecutivo che il campione del mondo arriva secondo alla Roubaix, rimasta l'unica classica monumento che ancora manca al suo infinito palmares.
Van der Poel ai piedi del podio, preceduto da Stuyven
Al traguardo il fiammingo della Visma è scoppiato in lacrime per una vittoria che gli mancava da tempo, smentendo per una volta la nomea di eterno secondo. Alle spalle dei due dominatori della corsa, il terzo posto è stato conquistato da Jasper Stuyven, mentre l'olandese Mathieu van der Poel, che puntava al quarto successo consecutivo alla Roubaix, ha chiuso al quarto posto. Quinto il francese Christophe Laporte.