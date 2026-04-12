Da perdente di lusso a trionfatore nel velodromo più ambito del mondo. Wout Van Aert firma l'impresa più importante della sua lunga e sfortunata carriera battendo allo sprint Tadej Pogacar e impedendo allo sloveno un tris mai riuscito a nessuno, dopo i successi alla Milano-Sanremo e al Giro delle Fiandre. È il secondo anno consecutivo che il campione del mondo arriva secondo alla Roubaix, rimasta l'unica classica monumento che ancora manca al suo infinito palmares.