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Milano-Sanremo, prima volta di Pogacar che vince in volata

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©Getty

Il fuoriclasse sloveno batte in una volata a due l'inglese Tom Pidcock

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Alla fine ce l'ha fatta, conquistando anche una delle ultime grandi corse storiche che ancora mancavano nel suo straordinario palmares. Tadej Pogacar ha vinto la 117esima edizione della Milano-Sanremo. Il campione sloveno ha regolato in una volata a due l'inglese Tom Pidcock. 

Caduta a 33 chilometri dalla conclusione

Il campione del mondo dell'Uae Team Emirates-XRG era caduto dopo Imperia, a circa 33 chilometri dalla conclusione, ed era subito rientrato in gruppo per poi riuscire a superare in una volata a due nel finale il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5). Terza piazza per un altro belga, Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike).

Tre italiani nei primi 10

Tre gli italiani nei primi 10: sesto Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), nono Matteo Trentin (Tudor) e decimo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious). Per Pogacar, che in carriera vanta quattro Tour de France, un Giro d'Italia, due ori iridati e uno europeo, tre Liegi-Bastogne-Liegi, cinque Giri di Lombardia, due Giri delle Fiandre, quattro Strade Bianche, un'Amstel Gold Race e due Freccia Vallone, si tratta della prima volta alla Classicissima di Primavera e della sua 11esima 'monumento'. A questo punto gli manca solo la Parigi-Roubaix. Appuntamento ora alla domenica di Pasqua, 5 aprile, con il Giro delle Fiandre.

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