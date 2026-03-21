Milano-Sanremo, prima volta di Pogacar che vince in volata

Il fuoriclasse sloveno batte in una volata a due l'inglese Tom Pidcock
Alla fine ce l'ha fatta, conquistando anche una delle ultime grandi corse storiche che ancora mancavano nel suo straordinario palmares. Tadej Pogacar ha vinto la 117esima edizione della Milano-Sanremo. Il campione sloveno ha regolato in una volata a due l'inglese Tom Pidcock.
Caduta a 33 chilometri dalla conclusione
Il campione del mondo dell'Uae Team Emirates-XRG era caduto dopo Imperia, a circa 33 chilometri dalla conclusione, ed era subito rientrato in gruppo per poi riuscire a superare in una volata a due nel finale il britannico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5). Terza piazza per un altro belga, Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike).
Tre italiani nei primi 10
Tre gli italiani nei primi 10: sesto Andrea Vendrame (Team Jayco AlUla), nono Matteo Trentin (Tudor) e decimo Edoardo Zambanini (Bahrain Victorious). Per Pogacar, che in carriera vanta quattro Tour de France, un Giro d'Italia, due ori iridati e uno europeo, tre Liegi-Bastogne-Liegi, cinque Giri di Lombardia, due Giri delle Fiandre, quattro Strade Bianche, un'Amstel Gold Race e due Freccia Vallone, si tratta della prima volta alla Classicissima di Primavera e della sua 11esima 'monumento'. A questo punto gli manca solo la Parigi-Roubaix. Appuntamento ora alla domenica di Pasqua, 5 aprile, con il Giro delle Fiandre.