Champions e streaming pirata, al via controlli GdF nei locali pubblici

Un’operazione su larga scala per contrastare la pirateria audiovisiva nel circuito commerciale è stata avviata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, con un focus mirato sull’utilizzo illecito di sistemi di streaming all’interno di esercizi pubblici. L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di polizia economico-finanziaria e ha preso forma in concomitanza con eventi sportivi di rilevanza internazionale, in particolare i principali incontri della Uefa Champions League. L’azione è stata sviluppata a seguito di un’analisi capillare del territorio e delle risultanze di precedenti ispezioni, con il coordinamento del Nucleo Speciale e il coinvolgimento dei Comandi Provinciali distribuiti sul territorio nazionale. "La criticità del fenomeno ha giustificato una attività ispettiva approfondita che riguardasse anche vari aspetti di natura amministrativa e tributaria oltre a quelli specifici della diffusione audiovisiva di contenuti protetti dal diritto d’autore pure sotto l’aspetto della strumentazione tecnica necessaria", si legge nel comunicato della GdF.