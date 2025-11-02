Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di novembre

L'undicesimo mese dell'anno offre diversi eventi interessanti, tra cui una Superluna, una cometa visibile anche a occhio nudo e due sciami meteorici. Laluna Piena sarà la più grande e luminosa dell’anno. Durante questo evento apparirà circa 8% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita
Il mese di novembre si aprirà con la congiunzione Luna-Saturno, visibile fin dal tramonto, con a seguire il 6 una bella congiunzione tra Luna al primo quarto e Pleiadi, il 9 novembre la congiunzione Luna-Giove visibile per tutta la sera e il 29 novembre una seconda congiunzione tra Luna e Saturno. Novembre sarà un mese interessante anche per altri due motivi: il 3 novembre avremo il picco delle stelle cadenti Tauridi (radiante dalla costellazione del Toro). Il picco di questo sciame meteorico avverrà subito prima della Luna Piena, rendendo le condizioni di osservazione non ottimali. Tuttavia, alcune meteore potrebbero essere più luminose del solito, grazie al passaggio di uno "sciame Tauride". Il 23 novembre (e date limitrofe) il momento di minima sottigliezza degli anelli di Saturno, osservabile da telescopio. Giove sarà osservabile dalle ore 22:30 a inizio mese, già dalle 0re 20:30 verso fine mese, iniziando così il periodo di migliore osservabilità del più grande gigante gassoso, mentre l’osservabilità di Saturno sarà ottima per tutto il mese.
La Superluna
La Luna Piena di Novembre, detta Luna Piena del Castoro, sarà il 5 novembre, novilunio il 20. Particolarità sarà che questa sarà la Luna “più grande” da osservare dell’anno, stando ad una distanza di appena 363.400 km dalla Terra. Durante questo evento, la Luna apparirà circa 8% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita.
Cometa
L'8 novembre, la Cometa C/2025 A6 (Lemmon) raggiungerà il perielio, il punto più vicino al Sole, e potrebbe essere la cometa più luminosa del 2025. Si prevede che la sua luminosità raggiungerà la magnitudine 5, rendendola visibile con un binocolo e potenzialmente anche a occhio nudo in zone senza inquinamento luminoso. Sarà visibile a inizio sera, vicino all'orizzonte sud-occidentale nella costellazione dell'Ofiuco.
Sciame meteorico delle Leonidi
Il 17 e il 18 novembre assisteremo a uno sciame meteorico che potrebbe produrre alcuni meteoriti luminosi visibili a occhio nudo. Le Leonidi sono una pioggia di meteore media, che produce fino a 15 meteore all'ora al suo apice. Questa pioggia è unica in quanto ha un picco ciclonico circa ogni 33 anni in cui si possono vedere centinaia di meteore all'ora. L'ultima di queste si è verificata nel 2001. La pioggia si verifica ogni anno dal 6 al 30 novembre. Quest'anno raggiunge il picco nella notte del 17 e nella mattina del 18. Questo dovrebbe essere un anno eccellente per le Leonidi. Le meteore si irradieranno dalla costellazione del Leone, ma possono apparire ovunque nel cielo.
Leggi anche
Cometa 3I Atlas, cosa sappiamo sul corpo celeste osservato dalla Nasa
La cometa Neowise incanta il mondo. LE FOTO
Dall’Italia agli Stati Uniti, dalla Croazia alla Germania: occhi al cielo in diversi Paesi per ammirare la cometa C/2020 F3, protagonista di queste notti d’estate. È stata scoperta lo scorso 27 marzo grazie al telescopio spaziale da cui ha preso il nome. Nel nostro Paese sarà ben visibile, anche a occhio nudo, da metà luglio fino all’inizio di agosto