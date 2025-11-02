Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di novembre

L'undicesimo mese dell'anno offre diversi eventi interessanti, tra cui una Superluna, una cometa visibile anche a occhio nudo e due sciami meteorici. Laluna Piena sarà la più grande e luminosa dell’anno. Durante questo evento apparirà circa 8% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita

Il mese di novembre si aprirà con la congiunzione Luna-Saturno, visibile fin dal tramonto, con a seguire il 6 una bella congiunzione tra Luna al primo quarto e Pleiadi, il 9 novembre la congiunzione Luna-Giove visibile per tutta la sera e il 29 novembre una seconda congiunzione tra Luna e Saturno. Novembre sarà un mese interessante anche per altri due motivi: il 3 novembre avremo il picco delle stelle cadenti Tauridi (radiante dalla costellazione del Toro). Il picco di questo sciame meteorico avverrà subito prima della Luna Piena, rendendo le condizioni di osservazione non ottimali. Tuttavia, alcune meteore potrebbero essere più luminose del solito, grazie al passaggio di uno "sciame Tauride". Il 23 novembre (e date limitrofe) il momento di minima sottigliezza degli anelli di Saturno, osservabile da telescopio. Giove sarà osservabile dalle ore 22:30 a inizio mese, già dalle 0re 20:30 verso fine mese, iniziando così il periodo di migliore osservabilità del più grande gigante gassoso, mentre l’osservabilità di Saturno sarà ottima per tutto il mese.

La Superluna

La Luna Piena di Novembre, detta Luna Piena del Castoro, sarà il 5 novembre, novilunio il 20. Particolarità sarà che questa sarà la Luna “più grande” da osservare dell’anno, stando ad una distanza di appena 363.400 km dalla Terra. Durante questo evento, la Luna apparirà circa 8% più grande e 16% più brillante di una Luna Piena media. Ciò accade perché la Luna raggiunge la fase piena vicino al perigeo, il punto più vicino alla Terra nella sua orbita.