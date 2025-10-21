Missioni sulla Luna, Nasa lancia gare d'appalto

Ad affermarlo è Sean Duffy, il direttore della Nasa. "Ci sarà una corsa allo spazio tra le aziende americane per capire quale sarà in grado di riportarci sulla Luna per primo"

La Nasa si appresta a lanciare nuove gare d'appalto per le sue missioni verso la Luna dopo i ritardi di Space X. Ad affermarlo è Sean Duffy, il direttore della Nasa. "Ci sarà una corsa allo spazio tra le aziende americane per capire quale sarà in grado di riportarci sulla Luna per primo", sottolinea Duffy alla Fox News. "Sto avviando questa gara d'appalto. Penso che vedremo coinvolte aziende come Blue" di proprietà di Jeff Bezos "e forse altre".