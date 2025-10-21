Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Missioni sulla Luna, Nasa lancia gare d'appalto dopo i ritardi di SpaceX di Elon Musk

Mondo

Ad affermarlo è Sean Duffy, il direttore della Nasa. "Ci sarà una corsa allo spazio tra le aziende americane per capire quale sarà in grado di riportarci sulla Luna per primo"

ascolta articolo

La Nasa si appresta a lanciare nuove gare d'appalto per le sue missioni verso la Luna dopo i ritardi di Space X. Ad affermarlo è Sean Duffy, il direttore della Nasa. "Ci sarà una corsa allo spazio tra le aziende americane per capire quale sarà in grado di riportarci sulla Luna per primo", sottolinea Duffy alla Fox News. "Sto avviando questa gara d'appalto. Penso che vedremo coinvolte aziende come Blue" di proprietà di Jeff Bezos "e forse altre".

FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Scienze

Luna piena del Cervo, lo spettacolo nei cieli di tutto il mondo. FOTO

Nella notte tra il 10 e l'11 luglio c'è stato il primo plenilunio dell’estate astronomica. Il particolare nome che gli viene dato deriva dalla cultura dei nativi americani, che collegarono il fenomeno alla fauna: in questo periodo riscrescono i palchi dei cervi (caduti in inverno). Il satellite terrestre è visibile in tutto il mondo e - a seconda della prospettiva - può avere un colore arancione o rossiccio 

Vai alla Fotogallery

Mondo: Ultime notizie

Ucraina Russia, Trump: presto intesa anche su tregua Kiev-Mosca. LIVE

live Mondo

Il capo della Casa Bianca insiste sulla necessità di un accordo anche con Putin per far finire la...

Hamas: "Pronti a restituire corpi ostaggi ma serve più tempo". LIVE

live Mondo

Hamas è disposto a trovare e rilasciare i 15 corpi degli ostaggi trattenuti nella Striscia se gli...

Missioni sulla Luna, Nasa lancia gare d'appalto

Mondo

Ad affermarlo è Sean Duffy, il direttore della Nasa. "Ci sarà una corsa allo spazio tra le...

Furto al Louvre, museo resta chiuso: chieste dimissioni capo sicurezza

Mondo

Prosegue la caccia ai ladri che domenica hanno messo a segno il furto al Louvre, portando via...

Sarkozy oggi in carcere: "Vogliono farmi sparire, ma rinasco"

Mondo

L'ex presidente, condannato in primo grado per associazione a delinquere, dormirà questa sera in...

Mondo: I più letti