Il calendario lunare di novembre 2025

Scienze

Torna finalmente la Superluna e il nostro satellite ci apparirà più grande e più luminoso del solito perché in fase di piena vicino al perigeo (cioè al punto dell’orbita lunare a minore distanza dalla Terra). Questa, in particolare, sarà la Superluna del Castoro

 

Con l'undicesimo mese dell'anno, dopo il plenilunio di ottobre che si è verificato il giorno 7, si avvicina a grandi passi la penultima Luna piena del 2025. Quella di ottobre è stata la Luna piena del cacciatore, una "Superluna", la prima dell'anno, adesso andiamo incontro ad una nuova Superluna, chiamata - sempre seguendo la tradizione dei nativi americani - "Luna del castoro". Sono nomi che arrivano dalla antica tradizione delle popolazioni native del Nord America, e che sono diventati nuovamente popolari negli ultimi tempi.

Quando vedremo la Superluna

La Luna del castoro", sarà il 5 novembre, un mercoledì. Il momento di picco sarà nel primo pomeriggio, quindi la sera potremo ammirarla in tutto il suo splendore. Il satellite terrestre si troverà a "soli" 363.654 km di distanza dalla Terra, ed avremo quindi una Luna piena nel suo punto vicino a noi e apparirà del 7,9% più grande e del 16% più luminosa rispetto a una tipica Luna Piena. Una Superluna è una Luna Piena che si verifica vicino al perigeo, il punto più vicino della Luna alla Terra nella sua orbita. Sembra leggermente più grande e luminosa nel cielo, ma la differenza è sottile — la maggior parte delle persone non se ne accorge ad occhio nudo.

A che ora sorgerà in Italia la Superluna

Il 5 novembre la Luna sorgerà poco dopo le 16 nelle aree più orientali d'Italia, come la Puglia e Trieste, e pochi minuti prima delle 17 nelle aree più occidentali, come il nord-ovest, la Sardegna e la Sicilia occidentale.

Le fasi lunari del mese

Il 12 novembre avremo invece l'Ultimo quarto di luna, quando il satellite terrestre sarà "diviso a metà", una metà in ombra e l'altra illuminata. Nei giorni a seguire avremo invece il bellissimo "falcetto di luna", sempre più sottile, fino al giorno della Luna nuova, che sarà il 20 novembre.

 

  • Luna Piena: 5 novembre, 13:19 GMT
  • Ultimo Quarto: 12 novembre, 05:28 GMT
  • Luna Nuova: 20 novembre, 06:47 GMT
  • Primo Quarto: 28 novembre, 06:59 GMT

