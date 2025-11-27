Luna, nella missione Artemis ci sarà anche un astronauta italiano

L'annuncio è stato dato durante la Conferenza ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiude oggi in Germania. "Siamo tornati a essere protagonisti insieme alla Francia e alla Germania ", ha commentato il ministro Urso

Gli astronauti sono pronti a tornare sulla Luna e tra i tre europei destinati alla missione Artemis c’è anche un italiano. L'annuncio è arrivato a margine della Conferenza ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea che si chiude oggi a Brema, in Germania. Una notizia che, ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell’evento, “conferma innanzitutto il valore dei nostri astronauti, che si sono già affermati a livello internazionale, e il sempre maggiore ruolo dell'Italia nello spazio. Siamo tornati a essere protagonisti insieme alla Francia e alla Germania e segniamo il rilancio dell'Europa che finalmente può guardare al futuro con maggiore certezza, coesione, determinazione".

Presidente Asi: "Riconoscimento all'Italia"

Per il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Teodoro Valente, la presenza di un astronauta italiano nella missione è un riconoscimento per l'Italia. "Finalmente - ha detto a margine della Conferenza ministeriale dell'Esa - sappiamo ufficialmente, dal direttore generale dell'Agenzia spaziale europea che uno dei prossimi astronauti che andrà sulla Luna sarà un italiano". La terna di astronauti, ha spiegato Valente, "verrà selezionata al momento opportuno e coinvolge la Germania, la Francia e l'Italia. Questo è un ulteriore riconoscimento per il nostro Paese, per l'impegno che abbiamo nel settore spazio e per le capacità e le competenza dei nostri astronauti che fanno parte anche del corpo europeo degli astronauti".