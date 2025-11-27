Astronauta italiano verso la Luna, Urso: "Protagonisti nello Spazio"

C'è un italiano fra i tre europei destinati a una missione sulla Luna. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy esprime entusiasmo per i risultati raggiunti a margine della Conferenza Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europa che si chiude oggi in Germania, a Brema
Ai microfoni di Sky TG24, Urso spiega: "Questa è una conferma per il valore dei nostri astronauti, e il sempre maggiore ruolo dell'Italia nello spazio. Siamo tornati ad essere protogonisti insieme alla Francia e alla Germania. Segna il rilancio dell'Europa che finalmente può guardare al futuro con determinazione- continua il ministro - l'Italia ha aumentato il suo contributo del 13%, siamo giunti a 3,5 miliardi di euro e questo ha contribuito a superare le aspettative dell'Agenzia spaziale europea".