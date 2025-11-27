Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Astronauta italiano verso la Luna, Urso: "Siamo tornati protagonisti nello Spazio"

Mondo

C'è un italiano fra i tre europei destinati a una missione sulla Luna. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy esprime entusiasmo per i risultati raggiunti a margine della Conferenza Ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europa che si chiude oggi in Germania, a Brema

Ai microfoni di Sky TG24, Urso spiega: "Questa è una conferma per il valore dei nostri astronauti, e il sempre maggiore ruolo dell'Italia nello spazio. Siamo tornati ad essere protogonisti insieme alla Francia e alla Germania. Segna il rilancio dell'Europa che finalmente può guardare al futuro con determinazione- continua il ministro - l'Italia ha aumentato il suo contributo del 13%, siamo giunti a 3,5 miliardi di euro e questo ha contribuito a superare le aspettative dell'Agenzia spaziale europea".

TAG:

Prossimi video

Incendio grattacieli di Hong Kong, i soccorritori al lavoro

Mondo

Hong Kong, incendio avvolge grattacieli: oltre 60 morti

Mondo

Timeline, gli aggiornamenti sui punti di pace Usa per la guerra in Ucraina

Mondo

Astronauta italiano verso la Luna, Urso: "Protagonisti nello Spazio"

Mondo

Macron: servizio militare volontario per difenderci

Mondo

Indonesia, decine di morti per ciclone tropicale in Sumatra

Mondo