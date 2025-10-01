Gli eventi astronomici da ammirare nel cielo di ottobre

Sarà un mese ricco di occasioni per alzare lo sguardo al cielo. Tra pianeti che si alternano al tramonto e all’alba, congiunzioni, piogge di meteore e una superluna, ottobre regala un vero spettacolo naturale, visibile anche con semplici strumenti o addirittura a occhio nudo ascolta articolo

Questo mese di ottobre avrà qualcosa di veramente speciale da offrire agli appassionati, a cominciare dalla Luna Piena, che sarà anche la prima Superluna dell'anno. Il plenilunio di ottobre può assumere diverse denominazioni, a seconda delle tradizioni: Luna piena del Cacciatore, Luna delle Foglie Cadenti o Luna di Sangue ma anche Luna del Raccolto. Non mancheranno poi le piogge di stelle cadenti, con il picco delle Orionidi 2025 in testa, e serate da dedicare all'osservazione dei Pianeti del nostro Sistema Solare. La Superluna La Luna Piena del mese splenderà il 7 ottobre. Il nostro satellite naturale raggiungerà tecnicamente la fase di piena alle 05:48 ma non sarà necessario alzare lo sguardo nel momento esatto perché apparirà completamente illuminato anche la sera precedente e quella successiva. Questo plenilunio rappresenta anche la prima Superluna 2025. La fase di piena verrà infatti raggiunta quando il satellite si troverà a una distanza di appena 367.000 km da noi: perigeo che permette alla Luna di fregiarsi del titolo "Super" sia con la teoria di Nolle che con quella di Espenak.

Eventi da non perdere La Luna e Plutone, saranno protagonisti di un bacio spaziale il 2 ottobre, a partire dalle 19:50, nello spazio di firmamento a cavallo tra la costellazione del Sagittario e quella del Capricorno. Per osservare Plutone sarà necessario disporre di un buon telescopio. Il 6 ottobre invece, il nostro satellite naturale incontrerà Saturno nello spazio celeste compreso tra la costellazione dei Pesci e dell'Acquario. Stavolta l'evento, in presenza di condizioni meteo favorevoli, sarà perfettamente visibile a occhio nudo, anche se poter contare su un binocolo (o meglio ancora un telescopio) permetterà di scorgere tutti i dettagli del Signore degli Anelli. L'appuntamento successivo vedrà Luna e Giove duettare nel cielo il 13 ottobre. Il 19 ottobre toccherà a Venere incontrare il nostro satellite. La Luna e il Gemello della Terra saranno in congiunzione alle 17:00 nella costellazione della Vergine. Vedi anche Lo spettacolo dell’eclissi totale di Luna nel mondo