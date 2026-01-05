Offerte Sky
Groenlandia, il premier a Trump: "Adesso basta, aperti al dialogo ma nel rispetto"

Mondo
©Getty

"Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo”, ha scritto il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen in un post su Facebook dopo le ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese

“Adesso basta”. Così il primo ministro della Groenlandia Jens Frederik Nielsen ha risposto alle ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di annettere il territorio autonomo danese. "Basta pressioni. Basta insinuazioni. Basta fantasie di annessione. Siamo aperti al dialogo. Siamo aperti alla discussione. Ma questo deve avvenire attraverso i canali appropriati e nel rispetto del diritto internazionale", ha scritto il capo del governo della Groenlandia in un post su Facebook. (CRISI IN VENEZUELA. LE NOTIZIE IN DIRETTA)

Francia solidale: “No forza per modificare confini"

 

Sulla vicenda è intervenuta anche la Francia, esprimendo solidarietà alla Danimarca. Il portavoce del ministero degli Esteri francese, Pascal Confavreux, ha sottolineato che “non si possono modificare i confini con la forza”. Il presidente americano Donald Trump, parlando per circa 40 minuti con i reporter a bordo dell'Air Force One, ha invece ribadito che “L'Ue ha bisogno che noi abbiamo la Groenlandia”. "Abbiamo bisogno della Groenlandia dal punto di vista della sicurezza nazionale, è così strategica. In questo momento la Groenlandia è piena di navi russe e cinesi ovunque e la Danimarca non sarà in grado di occuparsene", ha detto Trump prima di scherzare affermando che Copenaghen ha migliorato la sicurezza della Groenlandia aggiungendo "una slitta trainata da cani".

