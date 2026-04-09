Nasa, per Artemis II problemi al wc: odore di "termosifone bruciato"

L'astronauta americana Christina Koch ha tentato di risolvere il problema ma quando hanno tentato di espellere le acque reflue, l'operazione non è andata a buon fine. Nella cabina si è diffuso un odore simile a quello di un "termosifone bruciato", a questo punto, le squadre a terra hanno attivato il piano B e istruito gli astronauti a utilizzare WC di emergenza portatili e riutilizzabili

Il supporto dalla Nasa

Un problema che sembrava risolto fino a quando hanno tentato di espellere le acque reflue, normalmente rilasciate nello spazio, l'operazione non è andata a buon fine, pare a causa di un’inaspettata reazione chimica, che riguardava solo l'urina e non le feci (che utilizzano un condotto separato). Koch ha descritto un odore simile a quello di un "termosifone bruciato", che si è diffuso nella piccola cabina, le cui dimensioni sono come quelle di un furgone. A questo punto, le squadre a terra hanno attivato il piano B e istruito gli astronauti a utilizzare WC di emergenza portatili e riutilizzabili.