Spazio, 40 anni fa il disastro dello shuttle Challenger in cui morirono 7 astronauti

Il 28 gennaio 1986 lo shuttle Challenger decollò dal Kennedy Space Center in Florida per la missione STS-51-L. Dopo 73 secondi dal lancio, il veicolo esplose causando la morte dei 7 astronauti a bordo. Le vittime furono Francis Scobee, Michael J. Smith, Judith Resnik, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Gregory Jarvis e Christa McAuliffe. L'evento segnò profondamente la storia spaziale internazionale

