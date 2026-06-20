Turismo, Italia si conferma meta preferita dagli europei. Ecco gli altri Paesi più sceltiEconomia
Introduzione
L’Italia è il Paese europeo più attrattivo a livello di turismo estivo rispetto alle altre nazioni del Vecchio Continente. Lo ha rilevato il focus su "Le vacanze estive degli europei" realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg&PollingEurope. Lo Stivale è considerato un territorio interessante da visitare, con buone strutture ricettive e per divertirsi. Oltre alle bellezze architettoniche e artistiche, attirano le mete storiche e culturali come i piccoli borghi e l’eccellente proposta enogastronomica. Ma quali sono gli altri Stati che attraggono maggiormente i turisti? Spagna e Grecia chiudono il podio.
Quello che devi sapere
Italia regina del turismo estivo
Dai dati del focus di Confturismo Confcommercio, il 54% degli europei ha indicato l’Italia come meta preferita per le vacanze estive. L’attrattività del nostro Paese supera ampiamente la media europea. Il maggior gradimento nel passare le vacanze nei nostri confini nazionali è stato espresso dagli spagnoli, con il 61% che sceglie lo Stivale come meta delle ferie, e dai polacchi (60%). L’Italia è indicata dal 62% del campione analizzato tra i cittadini dell’Europa meridionale e dal 60% di quelli dell’Europa centro orientale.
Per approfondire: Alto Adige, arrivano i ranger per insegnare ai turisti come rispettare l'ambiente naturale
Gli altri Paesi scelti
Dopo l’Italia, le più scelte dagli europei per il turismo estivo sono la Spagna, indicata dal 51% del campione, e la Grecia che si attesta al 46%. Bene anche la Francia segnalata dal 41% dei cittadini, la Croazia con il 34% e il Regno Unito col 30%.
Per approfondire: Global Wellness Day, viaggio alla scoperta delle Spa più spettacolari del mondo
Cosa piace ai turisti dell’Italia
All'interno di una ristretta lista di Paesi, l’Italia è considerata il posto più interessante da visitare, la Spagna il posto con il miglior clima, la Grecia il più autentico. Il Belpaese conquista poi la seconda posizione come miglior Stato per qualità delle strutture ricettive e come destinazione più divertente per fare un viaggio. Ad attrarre gli europei nello Stivale sono soprattutto le grandi città storiche (46%), ma anche i musei e i siti archeologici (31%). Non solo storia e cultura al centro degli interessi dei potenziali visitatori europei: più di uno su quattro vorrebbe avere una esperienza enogastronomica in un territorio tipico (28%) e visitare i piccoli borghi (27%).
Per approfondire: Vacanze, 7 mete insolite per l’estate vicine all’Italia: i consigli di Skyscanner
La ricerca di esperienze autentiche
Se la storia e l'arte si confermano essere il principale attivatore del desiderio di visitare l’Italia, il focus segnala che appare sempre più importante favorire la scoperta dei tanti siti fuori dai percorsi principali, per ridurre il rischio di overtourism sulle principali destinazioni e favorire esperienze più autentiche e di qualità, che consentano di intercettare il bisogno di scoprire le tradizioni e il folklore italiano che sono tra le tre cose preferite dal 24% dei viaggiatori europei e di immergersi nei cammini lenti all'interno della natura, indicati dal 22%.
Vacanze in Italia ma poco shopping e vita notturna
Sempre riguardo alle vacanze in Italia, risulta essere più contenuto l'interesse per le attività legate all'intrattenimento e ai consumi. Solo il 12% degli europei associa una vacanza in Italia allo shopping o ai luoghi del divertimento, il 9% alla vita notturna e appena il 6% alle attività sportive. L'indagine conferma dunque la forza del brand turistico Italia nel panorama europeo. In una fase caratterizzata da forti incertezze economiche e geopolitiche, il nostro Paese continua a rappresentare il principale punto di riferimento per il turismo continentale grazie alla ricchezza del suo patrimonio culturale, artistico, paesaggistico ed enogastronomico.
Cosa cercano i turisti
Alcuni report come il Travel Trends 2026 di Barceló Hotel Group ha evidenziato che il 40% dei viaggiatori organizza i propri spostamenti a partire dalle esperienze che desidera vivere piuttosto che dalla destinazione stessa. Un'evoluzione del viaggio che si chiama whycation, partenze e itinerari costruiti attorno a passioni, interessi ed esigenze personali. Tra le prime motivazioni che spingono al viaggio ci sono Sport & Outdoor Experiences per chi vuole u n turismoattivo ed esperienziale, tra attività outdoor emozionali e adrenaliniche. Poi fari puntati su chi parte per le nuove frontiere del benessere, dal medical wellness al longevity travel. È il Wellness, Thermal & Longevity, considerato tra i principali driver della domanda premium internazionale, espressione della crescita dell'interesse verso esperienze di rigenerazione fisica e mentale, prevenzione, slow living e lifestyle consapevole.
Arte e cultura
Oltre a sport e benessere, chi viaggia cerca anche di approfondire le proprie conoscenze culturali con la visita dei siti dedicato al patrimonio storico artistico. Il turismo culturale è comunque trainato dalla ricerca di esperienze autentiche, accessi esclusivi e luoghi meno conosciuti, capaci di offrire nuove chiavi di lettura dei territori e delle loro identità.
Viaggio e vita personale
Si parte pure alla ricerca di eventi, festival e grandi appuntamenti o per lavoro. In ogni caso, in generale, le scelte di viaggio si accompagnano spesso alle tappe più importanti della vita personale, in particolare matrimonio luna di miele e soggiorni romantici.
Per approfondire: Tutte le ultime notizie sul turismo