Introduzione

L’Italia è il Paese europeo più attrattivo a livello di turismo estivo rispetto alle altre nazioni del Vecchio Continente. Lo ha rilevato il focus su "Le vacanze estive degli europei" realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg&PollingEurope. Lo Stivale è considerato un territorio interessante da visitare, con buone strutture ricettive e per divertirsi. Oltre alle bellezze architettoniche e artistiche, attirano le mete storiche e culturali come i piccoli borghi e l’eccellente proposta enogastronomica. Ma quali sono gli altri Stati che attraggono maggiormente i turisti? Spagna e Grecia chiudono il podio.