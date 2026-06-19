Alto Adige, arrivano i ranger per i turisti indisciplinati

Le nuove figure saranno operative a partire da quest'estate per orientare visitatori e visitatrici sul comportamento corretto da tenere nei luoghi più esposti all'overtourism. Il loro compito non è fare multe, né sostituirsi alle forze dell’ordine, ma sensibilizzare su regole e rischi ascolta articolo

Quest'estate in Alto Adige entreranno in servizio 15 ranger per gestire l'affluenza turistica nelle zone in cui è più forte il fenomeno dell'overtourism. Le nuove figure si occuperanno di orientare i comportamenti di visitatori e visitatrici, sensibilizzando sul modo corretto di frequentare e rispettare l'ambiente naturale.

I comportamenti superficiali dei turisti danneggiano gli ecosistemi I ranger non faranno multe e non si sostituiranno alle forze dell'ordine, ma informeranno i turisti su come comportarsi correttamente nei luoghi simbolo del turismo altotesino come il Lago di Braies, il Lago di Carezza, il Seceda, l’Alpe di Siusi, i passi dolomitici, la chiesetta di Ranui e Santa Maddalena di Funes e la gola del Bletterbach. Località che negli ultimi anni stanno scontando una pressione particolare dovuta all'alta frequenza turistica. In molti, infatti, si avvicinano troppo agli animali o utilizzano droni in aree sensibili, ignorando regole e rischi. Un comportamento che stressa ecosistemi già delicati, generando in alcuni casi anche problemi di sicurezza. L’assessore provinciale alla Tutela della natura, dell’ambiente e del clima, Peter Brunner, ha spiegato che "negli ultimi anni l’afflusso di visitatori e le sfide che ne derivano sono aumentati notevolmente in alcune aree". Per questo nasce la figura del ranger con il compito di promuovere comportamenti rispettosi della natura. Vedi anche Overtourism, Ztl in passo Gardena a partire dall'estate 2027