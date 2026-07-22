Alcuni consigli, regole e indicazioni se si decide di trascorrere le vacanze con il proprio amico a quattro zampe scegliendo il camper come mezzo di trasporto e come casa. Alcune indicazioni anche su cosa fare, cosa portare con sé e soprattutto mete pet friendly in Italia

Ci sono sempre più viaggiatori che scelgono di partire in camper senza dover rinunciare ai propri amici a quattro zampe. Cani e gatti fanno ormai parte della famiglia e il camper rappresenta uno dei modi più comodi e rilassanti per viaggiare senza rinunciare alla loro compagnia. Libertà, natura e itinerari flessibili rendono questa soluzione ideale per vivere una vacanza senza stress, rispettando i ritmi degli animali.

Perché viaggiare in camper con un animale domestico

A differenza di hotel, treni o aerei, il camper permette agli animali di rimanere in un ambiente familiare durante tutto il viaggio. Questo riduce lo stress e facilita gli spostamenti, soprattutto per i cani più sensibili ai cambiamenti. Per chi sceglie di effettuare un viaggio con il proprio animale domestico e farlo con un camper c’è sicuramente maggiore libertà negli spostamenti ma anche l’opportunità di fare cose e di far trascorrere all’animale il tempo all’interno di uno spazio conosciuto.

Prima della partenza

Prima della partenza è opportuno organizzarsi al meglio, controllando ad esempio di avere con sé il libretto sanitario aggiornato, le vaccinazioni in regola ma anche la registrazione del microchip. E’ buona prassi anche controllare centri veterinari presenti lungo l’itinerario in caso di bisogno. Se si viaggia all'estero, è necessario verificare con anticipo le norme del Paese di destinazione, che possono richiedere documenti specifici, vaccinazioni obbligatorie o trattamenti sanitari particolari.

Regole da non dimenticare

Il trasporto in camper poi deve essere sempre effettuato in sicurezza, per evitare pericoli per gli animali ma anche per i padroni. Necessario ad esempio assicurarsi che il trasportino sia ben fissato, che ci sia un divisorio tra cabina e abitacolo e munirsi anche della cintura di sicurezza specifica. Per permettere al nostro amico a quattro zampe di godere a pieno del viaggio, si può pianificare una sosta almeno ogni due o tre ore per consentire al cane di passeggiare, bere e rilassarsi. Nei mesi estivi non bisogna mai lasciare l'animale da solo nel camper sotto il sole: la temperatura interna può aumentare molto rapidamente, creando situazioni estremamente pericolose.

Le aree di sosta e i campeggi

Se si decide di fermarsi in un campeggio o in un’area di sosta, è opportuno controllarne il regolamento. In genere viene richiesto di mantenere il cane al guinzaglio, raccogliere le deiezioni, evitare rumori che possano disturbare altri ospiti ma anche rispettare eventuali zone dove gli animali non sono ammessi. Prima della prenotazione è sempre consigliabile verificare la presenza di aree di sgambamento, docce dedicate agli animali e servizi pet friendly.

Cosa portare

Prima di partire, bisogna sempre portare con sé alcune semplici cose. Come ad esempio le ciotole pieghevoli, una scorta di acqua fresca, il cibo abitualmente utilizzato, guinzaglio e pettorina, i sacchetti igienici per raccogliere le deiezioni, un kit di pronto soccorso e magari una coperta e l’asciugamano oltre ad alcuni dei giochi preferiti.

Dove andare in camper con gli animali domestici



In Italia esistono diverse regioni e zone che sono tra le più gettonate per chi viaggia in camper con il proprio animale domestico, come ad esempio le Dolomiti dove ci sono sentieri e rifugi pronti ad accogliere gli amici a quattro zampe ma anche il lago di Garda, la Toscana e il Parco Nazionale d’Abruzzo solo per citare alcune mete.