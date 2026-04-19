Auto dell'anno, BMW iX3 è la World Car of the Year 2026. Classifica

BMW protagonista ai World car of the year 2026 annunciati al Salone di New York. Con il suo suv iX3 ha conquistato i titoli di World Car of the Year e di World Electric Vehicle. La giuria era composta da 98 giornalisti di 33 Paesi. Dietro la iX3 si son piazzate la Nissan Leaf e la Hyundai Palisade
A cura di Stefano Santini
- Bmw iX3 si aggiudica il titolo di World Car of the year 2026. Ricordiamo che i veicoli idonei al premio World Car of the year devono essere prodotti in volumi di almeno 10.000 unità all'anno devono avere un prezzo inferiore a quello delle auto di lusso nei loro mercati principali e devono essere "in vendita" in almeno due mercati principali (Cina, Europa, India, Giappone, Corea, America Latina, Stati Uniti) in almeno due continenti diversi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 marzo 2026.
- Oltre alla vittoria nella classifica generale del World Car of the Year il suv della casa di Monaco di Baviera si aggiudica il primo posto anche nella categoria delle auto elettriche.
- Al secondo posto della classficia della World car of the year 2026 si piazza Nissan Leaf, che si piazza sul podio anche tra le migliori elettriche
- Al terzo posto del World car of the year 2026 la Hyundai Palisade
- Già vincitrice del Car of the year 2026, Mercedes CLA elettrica si piazza tra le prime tre migliori auto elettriche anche nel World car of the year
- Lucid Gravity vince il titolo 2026 come miglior Luxury car al mondo
- Hyundai si aggiudica anche il riconoscimento di best world performance car grazie alla sua Ioniq 6 N, precedendo BMW M2 CS e Chevrolet Corvette E-Ray
- Firefly si aggiudica il titolo come migliore World Urban car, davanti a Baojun Yep Plus / Chevrolet Spark EUV e Hyundai Venue
- Mazda 6e / EZ-6 è l'auto che nel 2026 si aggiudica il World car design of the year. Con lei sul podio dell'estetica Kia PV5 e Volvo ES90