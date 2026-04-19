Auto dell'anno, BMW iX3 è la World Car of the Year 2026. Classifica

BMW protagonista ai World car of the year 2026 annunciati al Salone di New York. Con il suo suv iX3 ha conquistato i titoli di World Car of the Year e di World Electric Vehicle. La giuria era composta da 98 giornalisti di 33 Paesi. Dietro la iX3 si son piazzate la Nissan Leaf e la Hyundai Palisade

A cura di Stefano Santini