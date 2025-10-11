Ioniq 9, il manifesto di Hyundai: la prova su strada

Con Bluelink® Connected Car, Hyundai esalta la connettività a bordo. Disponibili tre pacchetti di servizi connessi – LITE, PLUS e PRO – che permettono a ogni cliente di scegliere il livello di connettività più adatto alle proprie esigenze. Gratuitamente per dieci anni è incluso il pacchetto Bluelink LITE per tutti, successivamente disponibile al costo di € 0,99 al mese. Il pacchetto Bluelink PLUS, che garantisce un livello superiore di servizi, è incluso invece per diciotto mesi per i clienti privati di Ioniq 9 (sei mesi per le altre categorie); al termine del periodo promozionale, sarà accessibile al prezzo di € 2,99 al mese o € 29 all’anno. Infine, anche il pacchetto Bluelink PRO, che comprende tutte le funzionalità del PLUS e ulteriori servizi aggiuntivi, è disponibile gratuitamente per i clienti privati per diciotto mesi (sei mesi per le altre categorie); successivamente, potrà essere attivato al costo di € 9,99 al mese o € 99 all’anno.

Il pacchetto Bluelink LITE garantisce le funzionalità essenziali per la guida connessa: dalla navigazione con Connected Routing basata su cloud Hyundai ai servizi dedicati alla mobilità elettrica, come EV Routing ed EV POI. Completano l’offerta l’aggiornamento sullo stato del veicolo tramite app Bluelink, l’invio delle destinazioni direttamente all’auto, la Hyundai Digital Key su modelli selezionati, il riconoscimento vocale online e gli aggiornamenti software OTA. Il pacchetto Bluelink PLUS offre un livello superiore di servizi: oltre alle funzionalità di LITE, comprende i Servizi LIVE, con informazioni in tempo reale su traffico, prezzi del carburante, disponibilità dei parcheggi, autovelox, previsioni meteo e risultati sportivi. A questi si affiancano i Servizi da remoto, che consentono di bloccare e sbloccare il veicolo, gestire la ricarica dei modelli elettrici e plug-in hybrid, controllare il climatizzatore e ottimizzare il pre-condizionamento della batteria per le vetture elettriche di ultima generazione, insieme a tutte le altre funzioni disponibili sull’app Bluelink. Infine, il pacchetto Bluelink PRO rappresenta la connettività più completa oggi disponibile. Questo livello integra tutti i servizi di PLUS con ulteriori vantaggi esclusivi. Tra questi, lo streaming musicale integrato, con piattaforme come Amazon Music e SoundCloud e altre in arrivo, oltre agli aggiornamenti Over-the-Air per l’infotainment, che comprendono mappe complete dell’Europa e un costante miglioramento delle funzionalità disponibili.