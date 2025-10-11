Ioniq 9, il manifesto di Hyundai: la prova su strada

Introduzione
La 100% elettrica della casa coreana arriva nei concessionari in Italia e diventa il punto di riferimento della nuova generazione di SUV elettrici di Hyundai per comfort, abitabilità premium e tecnologie innovative. Oltre 5 metri di auto, 6 o 7 posti e tre allestimenti. Batteria da 110 kWh per un’autonomia media WLTP di almeno 600 km. Il prezzo parte da € 69.900. L'abbiamo provata
Quello che devi sapere
Lo stato dell'arte Hyundai
Ci volevano oltre 5 metri di lunghezza per contenere tutto quello che oggi è Hyundai. Ioniq 9, il suv elettrico a 7 posti della casa coreana, rappresenta lo stato dell’arte della gamma 100% elettrica di Hyundai. L'ammiraglia è il manifesto della visione elettrica del brand, all'insegna della spaziosità, del comfort e dell'innovazione all’avanguardia. Entro il 2030 debutteranno 23 modelli a zero emissioni.
Il design
Ioniq 9 ha un design scolpito e nelle forme, pur mantenendo lo stile suv, ricorda quasi una station wagon. E' concepita secondo la filosofia “Aerosthetic”, cura della parte estetica ma massimizzando l’efficienza aerodinamica. La silhouette, definita dalla linea del tetto morbida e spiovente, integra per la prima volta deflettori anteriori attivi a doppio movimento, insieme a soluzioni come il sottoscocca carenato e sagomato, elementi che permettono di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,259 in presenza degli specchietti esterni digitali. La coda è quasi discendente, con un profilo ispirato alla nautica.
Le versioni disponibili: allestimenti e motori
Tre i powertrain previsti, con potenze comprese tra 218 e 428 CV, tutti con batteria da 110 kWh e 7 posti di serie. L’allestimento Business abbina la trazione posteriore ad un motore elettrico da 218 CV: offre cerchi da 19”, fari Full LED, doppio display da 12,3”, servizi Bluelink®, tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) e il pacchetto avanzato Hyundai SmartSense per la massima sicurezza.
Salendo di allestimento, la XClass aggiunge i cerchi da 20”, i fari Matrix LED, i rivestimenti in pelle, i sedili ventilati Relaxation, l’head-up display, l’impianto audio BOSE® e i sistemi di assistenza evoluti; è disponibile con trazione posteriore e motore da 218 CV oppure in versione bimotore con trazione integrale e 307 CV complessivi.
Al vertice della gamma si colloca infine l’allestimento Calligraphy, che introduce i cerchi da 21”, il tetto panoramico apribile, gli interni in pelle nappa, gli specchietti digitali OLED e il cassetto UV-C, con la possibilità di scegliere la configurazione a 6 posti con poltrone Relaxation in seconda fila. Questo allestimento è offerto esclusivamente in versione bimotore e trazione integrale, nelle versioni da 307 CV o 428 CV (Performance).
Le dimensioni
Dei 5 metri (5,06 per l'esattenzza) abbiamo detto, Ioniq 9 è alta un metro e 79 centimetri e ha un passo di 3,13 metri. L’abitabilità è favorita da un pavimento piatto che favorisce la libertà di movimento e dalla flessibilità delle configurazioni interne. La capacità di carico parte da 338 litri con tutti i sedili in uso e raggiunge i 908 litri abbattendo la terza fila, crescendo infine a oltre 2.400 litri con seconda e terza fila reclinate, a cui si aggiunge un vano anteriore sotto il cofano (frunk) di 88 litri nelle versioni RWD e di 52 litri nelle versioni AWD.
Tecnologia e sicurezza
Ioniq 9 integra il meglio delle soluzioni Hyundai per connettività, comfort e sicurezza. Debutta l’AI Assistant, il primo assistente vocale Hyundai basato su intelligenza artificiale. A questo si aggiunge anche il servizio Features on Demand che consente di personalizzare il veicolo con aggiornamenti digitali e funzionalità inedite scaricabili comodamente dal Bluelink Store. I servizi Bluelink® Connected Car garantiscono connettività continua e un controllo dell’auto da remoto. L’esperienza digitale è ulteriormente arricchita dal sistema di infotainment panoramico con due schermi curvi da 12,3’’, caratterizzati da grafica personalizzabile e funzioni multimediali avanzate, e da un impianto audio premium BOSE® a 14 altoparlanti con surround 5.1 e tecnologia Active Road Noise Control, capace di ridurre il rumore a bordo tramite microfoni integrati. HA un caricatore wireless veloce e sei porte USB-C da 100W.
Prestazioni elevate e ricarica ultra-rapida
La batteria agli ioni di litio NMC da 110,3 kWh permette a Ioniq 9 di raggiungere un’autonomia media WLTP di almeno 600 km per tutte le configurazioni di potenza. La ricarica ultra-rapida con tecnologia a 800 Volt consente di ricaricare la batteria dal 10 all’80% in 24 minuti sfruttando al massimo le colonnine da 350 kW, mentre la funzione Vehicle-to-Load (V2L) è disponibile sia all’interno sia all’esterno, aumentando la versatilità d’uso, alimentando o ricaricando diversi: da un pc a una macchina da caffè a una bicicletta a pedalata assistita, fino a un monopattino o anche un’altra auto elettrica.
Il listino prezzi e l'autonomia
La versione di attacco, la Business, parte da 69.900, per un’autonomia media di 620 km (WLTP). La successiva Xclass ha un costo di 75.900 euro ed è disponibile con trazione posteriore e motore da 218 CV (620 km WLTP autonomia) oppure in versione bimotore con trazione integrale e 307 CV complessivi (606 km WLTP autonomia). La top di gamma Calligraphy ha un prezzo che parte da 83.500 euro: questo allestimento è offerto esclusivamente in versione bimotore e trazione integrale, nelle versioni da 307 CV o 428 CV (Performance), entrambe con 600 km di autonomia media (WLTP)
Un abitacolo super comfort
Gli interni puntano a creare un’atmosfera accogliente, con la luce naturale che filtra attraverso il grande tetto panoramico apribile. L’abitacolo è disponibile in configurazione a sei o sette posti. I sedili Relaxation, disponibili sia in prima che in seconda fila, offrono funzioni avanzate di reclinazione, supporto gambe e massaggio con tecnologia di pressione e vibrazione. La console centrale scorrevole Universal Island 2.0, dotata di bracciolo apribile sia dalla prima che dalla seconda fila, viene completata da vani portaoggetti. In uno dei vani c'è anche lo sterilizzatore UV-C integrato.
La prova su strada
La stazza di questo suv a 7 posti si fa sentire, ma non potrebbe essere altrimenti. Ci siamo saliti a bordo per un bel po' di chilometri sia da guidatori che da passeggeri, sulla versione Calligraphy, la top di gamma. La prima cosa che ci ha colpito è il comfort, di tutto l'abitacolo. Davanti e dietro è un salotto, ogni cosa è messa al posto giusto e con tanto spazio, talmente tanto che quasi non ci siamo abituati. Nonostante il peso Ioniq 9 ha spunto quando serve e anche una discreta maneggevolezza, considerate le dimensioni. Un neo a nostro avviso gli specchietti digitali (ma sono un optional, potete anche non metterli) che esteticamente non ci hanno conquistato, anche se possono avere la loro utilità (certo, bisogna farci l'abitudine!) in caso di maltempo, ad esempio. Da fuori fanno la loro figura, ma internamente non sposano bene con la linea generale dell'auto. Riguardo alla dinamica di guida poco da dire, la vettura risponde bene, è morbida e stabile.
Un'auto connessa
Con Bluelink® Connected Car, Hyundai esalta la connettività a bordo. Disponibili tre pacchetti di servizi connessi – LITE, PLUS e PRO – che permettono a ogni cliente di scegliere il livello di connettività più adatto alle proprie esigenze. Gratuitamente per dieci anni è incluso il pacchetto Bluelink LITE per tutti, successivamente disponibile al costo di € 0,99 al mese. Il pacchetto Bluelink PLUS, che garantisce un livello superiore di servizi, è incluso invece per diciotto mesi per i clienti privati di Ioniq 9 (sei mesi per le altre categorie); al termine del periodo promozionale, sarà accessibile al prezzo di € 2,99 al mese o € 29 all’anno. Infine, anche il pacchetto Bluelink PRO, che comprende tutte le funzionalità del PLUS e ulteriori servizi aggiuntivi, è disponibile gratuitamente per i clienti privati per diciotto mesi (sei mesi per le altre categorie); successivamente, potrà essere attivato al costo di € 9,99 al mese o € 99 all’anno.
Il pacchetto Bluelink LITE garantisce le funzionalità essenziali per la guida connessa: dalla navigazione con Connected Routing basata su cloud Hyundai ai servizi dedicati alla mobilità elettrica, come EV Routing ed EV POI. Completano l’offerta l’aggiornamento sullo stato del veicolo tramite app Bluelink, l’invio delle destinazioni direttamente all’auto, la Hyundai Digital Key su modelli selezionati, il riconoscimento vocale online e gli aggiornamenti software OTA. Il pacchetto Bluelink PLUS offre un livello superiore di servizi: oltre alle funzionalità di LITE, comprende i Servizi LIVE, con informazioni in tempo reale su traffico, prezzi del carburante, disponibilità dei parcheggi, autovelox, previsioni meteo e risultati sportivi. A questi si affiancano i Servizi da remoto, che consentono di bloccare e sbloccare il veicolo, gestire la ricarica dei modelli elettrici e plug-in hybrid, controllare il climatizzatore e ottimizzare il pre-condizionamento della batteria per le vetture elettriche di ultima generazione, insieme a tutte le altre funzioni disponibili sull’app Bluelink. Infine, il pacchetto Bluelink PRO rappresenta la connettività più completa oggi disponibile. Questo livello integra tutti i servizi di PLUS con ulteriori vantaggi esclusivi. Tra questi, lo streaming musicale integrato, con piattaforme come Amazon Music e SoundCloud e altre in arrivo, oltre agli aggiornamenti Over-the-Air per l’infotainment, che comprendono mappe complete dell’Europa e un costante miglioramento delle funzionalità disponibili.