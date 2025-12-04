BMW iX3, la prova del primo SUV della Neue Klasse

Il test drive del nuovo modello elettrico a ruote alte del marchio di Monaco di Baviera, prima vettura del nuovo corso a nascere sull'architettura tecnologica che farà da base anche ad altre BEV del brand

La prima di una nuova era. BMW iX3 è la capostipite di una nuova famiglia di elettriche per il marchio tedesco, il primo modello a portare su strada la Neue Klasse, una piattaforma che introduce novità tecniche e tecnologiche che vedremo sulle BEV del brand negli anni a venire.

Look monolitico e senza fronzoli per la iX3, che abbandona il doppio rene “esagerato” per una calandra più minimale ispirata alle BMW prodotte tra anni Sessanta e Settanta, impreziosita da una cornice illuminata. Nuovi sono anche i fari ad andamento orizzontale, sia all’anteriore che al posteriore. Generose le dimensioni, con 4,78 metri di lunghezza e un passo di 2,89 metri che offre così grande abitabilità. Approfondimento BMW inaugura sede rinnovata a Roma e presenta la nuova iX3

A proposito di interni, i rivestimenti sono quasi tutti soft touch e utilizzano materiali riciclati. Spicca il volante a quattro razze, due delle quali non sono nemmeno collegate ala corona ma soprattutto il Panoramic iDrive, una barra che corre lungo tutto il parabrezza e che offre le informazioni essenziali oltre ad alcuni dettagli aggiuntivi come ad esempio il meteo. Al centro della plancia, a sbalzo, c’è invece il touch screen del sistema di infotainment, uno schermo poligonale da 17,9’’. Approfondimento Bmw iX3, debutta a Monaco la nuova Neue Klasse. FOTO

Al momento del lancio BMW iX3 verrà proposta nella versione 50, declinazione bimotore con una potenza complessiva di 350 kW, circa 470 CV e 645 Nm di coppia. Lo 0-100 si consuma in 4,9 secondi e la velocità massima è fissata a 210 km/h. Dati interessanti se si considera che la vettura ha un peso di 2,360 kg. La batteria in questo caso è da 108 kWh, per un’autonomia dichiarata di 800 km. Grazie alla Neue Klasse, c’è un’architettura da 800 V che supporta ricarica rapida fino a 400 kW per recuperare dal 10 all’80% in 21 minuti. In pratica in 10 minuti si possono ottenere 350 km. In corrente alternata invece, BMW iX3 si ricarica a 11 kW oppure a 22 kW in optional. L’accumulatore ha una chimica NMC, Nichel-Manganese-Cobalto ma in futuro potrebbero arrivare anche le LFP. Tra le novità che la Neue Klasse porta con sé c’è anche l’Heart of Joy, uno dei quattro super cervelli dell’architettura elettronica, che gestisce la dinamica di guida, in particolare frenata, sterzo, accelerazione ma anche ricarica e recupero energetico, elaborando le informazioni dieci volte più velocemente di una classica unità di controllo allo scopo di massimizzare anche il potenziale della guida in elettrico.