BMW inaugura sede rinnovata a Roma e presenta la nuova iX3

BMW ha inaugurato a Roma la sede di via Salaria, che è stata rinnovata sia nella veste esterna che negli interni. Nell'occasione il marchio bavarese ha mostrato la nuova BMW iX3, la prima vettura della generazione Neue Klasse.

La nuova sede vuole sottolineare l'impegno di BMW nel migliorare l’esperienza del cliente attraverso l’innovativo concept Retail.Next. Non solo rinnovamento degli spazi espositivi, ma creare ambienti caldi, eleganti e altamente immersivi, capaci di offrire un’esperienza autentica, emozionante e personalizzata.

Tutto ciò si riflette nella profonda evoluzione della gamma di prodotto BMW anche in termini di design, tecnologia, esperienza a bordo e digitalizzazione, trasformando gli showroom in luoghi ispirati al lifestyle e al design, dove l’integrazione tra fisico e digitale e la cura dei dettagli elevano l’esperienza di brand a livelli d’eccellenza.

iX3 e la Neue Klasse

“La BMW iX3 che è qui accanto a noi stasera è un’auto che traccia la strada della mobilità sostenibile in termini di digitalizzazione, tecnologia, elettrificazione, design, esperienza di bordo", dice Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia. "A distanza di anni rispetto al lancio della prima Neue Klasse, abbiamo reinterpretato lo stesso spirito pionieristico dell’epoca; con la BMW iX3 ridefiniamo il concetto stesso di mobilità sostenibile. Oggi sul mercato non esiste una vettura capace di eguagliarla per contenuti, livello di digitalizzazione, performance (oltre 800 km di autonomia in WLTP), esperienza in auto, senza mai perdere il DNA del marchio che è la gioia”.