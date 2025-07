Hyundai Ioniq 6 N: prezzo, allestimenti e motorizzazioni. Le novità

Una berlina elettrica che può toccare i 650 CV. La famiglia N a batteria di Hyundai si arricchisce di un nuovo membro. Arriva infatti la nuova Ioniq 6 N, versione più sportiva dell’elegante cinque porte del marchio coreano che porta con sé anche gli ultimi aggiornamenti che avrà il restyling in arrivo nel 2026. La base tecnica è la stessa della Ioniq 5 N, la versione vitaminizzata del crossover alla spina del brand asiatico con architettura e powertrain che promettono emozioni uniche al volante. E per questo Hyundai ha scelto proprio il Goodwood Festival of Speed per il debutto davanti al grande pubblico di questo modello votato alle prestazioni.

Anima racing

La nuova Ioniq 6 N è lunga 4,93 metri con un passo di 2,96 metri ed è subito riconoscibile per alcuni dettagli che ne accentuano l’animo racing. Come ad esempio il paraurti anteriore specifico che si staglia proprio sotto i nuovi sottili fari pixel LED, con prese d’aria specifiche per convogliare i flussi d’aria attraverso i passaruota. Elementi che contribuiscono non solo all’aerodinamica ma anche al raffreddamento della batteria. In coda poi spicca lo spoiler, rifinito sempre in nero a contrasto con il resto della carrozzeria così come le appendici e la parte bassa della vettura, su cui compare anche un elemento in rosso che richiama i colori iconici della firma N. I cerchi da 20’’, abbracciati da passaruota maggiorati, nascondono un impianto frenante specifico con pinze a quattro pistoncini dotati di dischi da 400 mm all’anteriore e 360 mm al posteriore. La scocca è stata irrigidita rispetto alla versione tradizionale, con l’aggiunta anche di una barra trasversale nel baule.