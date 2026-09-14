Introduzione

Il petrolio vola negli scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e il rinvio dei colloqui sul transito nello Stretto di Hormuz che hanno rinnovato le preoccupazioni sulle forniture globali di greggio: il Wti con consegna a ottobre passa di mano a 102,90 dollari al barile con un avanzamento del 2,8% mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 107,70 dollari al barile con una crescita del 2,9%. Le Borse asiatiche concludono la seduta in calo, con le quotazioni del petrolio e del gas in progressivo rialzo in scia all'inasprimento della crisi geopoltica in Medio Oriente. Sotto i riflettori anche il tema degli investimenti per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Nel corso della giornata il Brent ha continuato a salire ancora.