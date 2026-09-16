Abolizione bollo auto, Meloni: "Via tassa odiata su oltre 70% vetture"

"Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo per le auto di piccola e media potenza, che sono oltre il 70% di quelle in circolazione". "A questi si aggiungono i motoveicoli". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa. "Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse", ha aggiunto. Ecco l'intervento integrale della presidente del Consiglio (ACCISE DIESEL, TAGLIO PROROGATO FINO AL 5 OTTOBRE)