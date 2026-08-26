Nel testo con cui comunica la decisione, Del Vecchio jr rivolge critiche dirette alla conduzione dell'azienda guidata da Milleri. Secondo quanto riportato da Milano Finanza, definisce la gestione "distante" e "impersonale", denunciando un indebolimento del legame con chi lavora nel gruppo. "Mio padre ha costruito Luxottica chiedendo moltissimo alle persone. Ma sapeva una cosa che oggi rischiamo di dimenticare: se chiedi alle persone lealtà, sacrificio e senso di appartenenza, devi essere disposto a restituirli", scrive. E aggiunge: "Non puoi mettere le persone al centro delle presentazioni e ai margini quando diventano scomode. Questa non è la Luxottica nella quale sono cresciuto. E non è la Luxottica che ricordo accanto a mio padre".