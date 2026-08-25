Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese, dopo l’anticipazione di Milano-Finanza. “Lo ringraziamo per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura"
Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in EssilorLuxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce del gruppo italo-francese. "Ringraziamo Leonardo Maria per aver contribuito alla crescita del gruppo e alla realizzazione della visione strategica voluta dal padre. Gli auguriamo uguale successo nella sua nuova avventura", aggiunge il portavoce di Essilux dopo l'anticipazione di “Milano-Finanza”.
L'annuncio di Lmdv con una lettera al presidente
Del Vecchio ha annunciato al presidente e amministratore delegato del gruppo Francesco Milleri e al board con una lettera le dimissioni da presidente di Ray-Ban e da chief strategy officer del colosso italo-francese. Lmdv è anche azionista al 12,5% nella holding di controllo Delfin, che insieme a circa il 32,4% di Essilux, detiene oltre il 17% di Banca Monte dei Paschi di Siena, circa il 10% di Generali, il 2,7% di UniCredit e il controllo di fatto del gruppo immobiliare internazionale Covivio. Gli otto eredi Leonardo Del Vecchio non hanno mai trovato un accordo sull'esecuzione del testamento del fondatore, morto oltre quattro anni fa.