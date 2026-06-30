Delfin approva il bilancio, Del Vecchio non si presenta all'assemblea

Il manager, in una lettera, ha spiegato la permanenza di gravi criticità irrisolte, in primis non aver ricevuto la documentazione aziendale necessaria a valutare il progetto di bilancio 2025 ascolta articolo

L'assemblea di Delfin ha approvato il bilancio 2025 con il voto unanime dei presenti, ma all'appuntamento c'è stato un grande assente: Leonardo Maria Del Vecchio. Il manager, in una lettera, ha comunicato la sua decisione ripercorrendo tutta una serie di "gravi criticità irrisolte".

L'assenza di Del Vecchio all'assemblea Leonardo Maria Del Vecchio ha segnalato che una delle gravi criticità è il non aver ricevuto la documentazione aziendale necessaria a valutare il progetto di bilancio 2025. Su questa base, il manager ha ritenuto di non essere nelle condizioni di prendere parte a un'assemblea che trattava anche quel punto. Leggi anche Delfin, Leonardo Maria Del Vecchio chiede chiarimenti al Cda

Le gravi criticità di Lmdv Nel ripercorre le "gravi criticità irrisolte" che lo hanno spinto a non partecipare all'assemblea di Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio, Lmdv è partito dall'assemblea del "27 aprile, quando sei soci (sette su un punto specifico) avevano votato a favore delle sue proposte di delibera", e il quartogenito di Leonardo Del Vecchio "riteneva di aver ottenuto conferma dell'appoggio di gran parte dei soci e, di conseguenza, di Delfin". Da allora, ha scritto nella lettera, "vari fattori sono cambiati". "Anzitutto la richiesta, avanzata nelle scorse settimane, di un impegno da parte del Board ad analizzare seriamente la sua proposta di acquisto delle quote di Luca e Paola Del Vecchio - si legge nel documento - Una struttura, ricorda, che avrebbe lasciato su di sé i rischi finanziari dell'operazione, a condizioni vantaggiose per Delfin stessa. Per settimane, alcuni membri del Board 'si sono limitati a sollevare eccezioni generiche su presunti limiti legali', senza mai approfondire nel merito la richiesta". "Mentre il Board restava silente, alcuni consiglieri hanno intrattenuto comunicazioni informali con una parte soltanto dei soci, generando - ha sottolineato LMDV - confusione e sfiducia. Nello stesso periodo, a fronte delle richieste di accesso a documentazione aziendale indispensabile anche per le interlocuzioni con le banche finanziatrici, Lmdv segnala di non aver mai ottenuto riscontro scritto, ricevendo solo risposte telefoniche". Sollecitato il 24 giugno a esprimersi formalmente, il Board, come noto, "si è diviso". Leggi anche Lmdv Capital, Del Vecchio presidente esecutivo: Calì nuovo ad

Il nodo su Rocco Basilico A questo si aggiungerebbe la posizione di Rocco Basilico. Lmdv ne ha contestato con forza l'iscrizione nel registro dei soci, avvenuta nel 2022 senza che ve ne fossero i presupposti e senza alcuna verifica, denunciando "un'ingiustificabile inerzia" del Board, che non risulterebbe aver mai svolto un'analisi della vicenda nonostante le obiezioni sue e di sua madre. Per questo motivo Lmdv ha ribadito formalmente la propria contrarietà all'ammissione di Basilico a intervento e voto, richiamando le posizioni già espresse sin dall'assemblea del 13 novembre 2025, e si è riservato di impugnare le delibere assunte con il suo concorso. La lettera ha richiamato inoltre le iniziative avviate da Rocco Basilico - definite da LMDV una reazione "scomposta" a procedimenti che lo riguardano direttamente, non nel merito dell'operazione. Tali iniziative avrebbero contribuito a una situazione ormai critica: "Cinque soci hanno notificato le loro transfer notices, fino a far emergere apertamente, da parte dello stesso Basilico, l'ipotesi della liquidazione degli asset a sconto". LMDV respinge e critica con nettezza questo scenario, definendolo "sconveniente e illogico". Leggi anche È scontro sul futuro di Delfin. Basilico: "Vendere partecipazioni"