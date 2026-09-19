Rome Future Week 2026, programma e ospiti

Programma ed eventi

Si tratta di un’iniziativa che comprende circa 400 eventi aperti al pubblico e distribuiti in tutta la capitale, tra talk, workshop, esposizioni e mostre, esperienze immersive e interattive. Non mancheranno anche momenti di networking per chi ama conoscere nuove persone e fare rete, insieme a rappresentanti di aziende, startup, università, enti e professionisti. Tra gli ospiti della Rome Future Week 2026 ci sono giornalisti, ricercatori, manager e professionisti impegnati sui temi dell’innovazione e del cambiamento: parliamo di Francesco Cancellato, Anna Maria Testa, Matilde Marandola, Chiara Marchini, Stefania Mancini e molte altre personalità. Il programma affronta temi che vanno dall’intelligenza artificiale alle competenze del futuro, dalla cura al podcasting e all’e-commerce.

Materia prima

Il tema della Rome Future Week 2026 è “Materia Prima”. L’idea è guardare non tanto alla tecnologia o alla trasformazione visibile, ma a ciò che rende possibile il futuro: persone, competenze, idee, tempo, relazioni, conoscenza e creatività. In altre parole, la “materia prima” del futuro è ciò che sta alla base dei cambiamenti prima ancora che questi prendano forma. La formula che usano sul sito è: “Al principio di ogni intenzione, la spinta che determina la realtà.” Come ha spiegato Michele Franzese, fondatore di Rome Future Week, l’evento è nato per “connettere le opportunità che convivono in questa città, dall’innovazione tecnologica ai cambiamenti culturali, sociali e umani. In tre anni è cresciuta insieme alle persone che la vivono ed è diventata una piattaforma costruita dal basso, capace di creare connessioni che continuano anche oltre la settimana del festival. Materia Prima parte proprio da qui e ci riporta all’origine dei cambiamenti, a ciò che li rende possibili prima ancora che prendano forma: le competenze che abbiamo, le intuizioni, le relazioni che costruiamo. È da questa materia che possono nascere nuove possibilità per Roma”.