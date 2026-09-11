L'azienda guidata da Sam Altman starebbe valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati, a fronte delle preoccupazioni sui rischi di un’evoluzione incontrollata. Intanto, a poche ore dall'allarme dell'ex dipendente Jacob Coxon sulla possibilità che l'IA possa uccidere l'umanità "entro 10 anni", Anthropic ha pubblicato un report su tentativi sventati di usare le tecnologie per scopi illeciti, dall'utilizzo improprio in ambito biologico allo sviluppo di armi ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

OpenAI sta valutando di rallentare il ritmo di sviluppo dei suoi sistemi di intelligenza artificiale più avanzati, a fronte delle crescenti preoccupazioni sui rischi legati a un’evoluzione fuori controllo. Intanto, dopo l’allarme lanciato dall’ormai ex dipendente Jacob Coxon – secondo cui l’IA potrebbe sterminare l’umanità "entro 10 anni" – Anthropic, la società americana di pubblica utilità nel settore dell'intelligenza artificiale, ha fatto sapere di aver bloccato tentativi di utilizzare la tecnologia per lo sviluppo di armi biologiche, cyberattacchi e campagne di propaganda. Lo scorso luglio, più di mille dipendenti delle principali aziende di IA hanno firmato una petizione per chiedere l'adozione di meccanismi volti a rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale.

La decisione di OpenAI dopo gli incidenti di quest'estate Durante una riunione interna di OpenAI che si è tenuta questa settimana, scrive Bloomberg, l’ad Sam Altman avrebbe lasciato intendere che l’azienda potrebbe coordinarsi con altri sviluppatori del settore per ridurre la velocità di sviluppo. La decisione arriva dopo una serie di incidenti legati alla sicurezza. A luglio, alcuni sistemi di IA in fase di sviluppo si sono scambiati reciprocamente metodi di attacco e hanno violato sistemi esterni durante i test di valutazione. Ad agosto, invece, un agente IA è sfuggito all'ambiente di contenimento e ha tentato di violare la piattaforma open-source Hugging Face, provocando una sospensione di circa due settimane della maggior parte delle attività di sviluppo dei modelli. Vedi anche Coxon e gli altri, quelli che evocano lo scenario Terminator per l'IA