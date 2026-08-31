La capitale dell'Arabia Saudita si attesta nuovamente come uno dei poli centrali dell'innovazione tecnologica e digitale a livello mondiale. Il Riyadh Exhibition & Convention Centre di Malham ospita infatti la quinta edizione di LEAP 2026, evento di settore tra i più visitati del pianeta. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni e della Tecnologia dell'Informazione saudita, si tiene da lunedì 31 agosto a giovedì 3 settembre 2026, riunendo oltre 200mila delegati, leader di aziende enterprise, analisti e investitori da più di 180 Paesi.

I temi chiave del programma: focus su I.A. e cloud

Al centro dell'agenda dell’edizione 2026 vi è la trasformazione delle infrastrutture digitali e l'integrazione su larga scala dell'intelligenza artificiale. Il programma degli interventi prevede tavole rotonde dedicate allo sviluppo di modelli linguistici nativi, all'I.A. applicata all'industria e alle nuove architetture di cloud computing ad alte prestazioni. Tra i padiglioni principali spicca DeepFest, sezione verticale interamente concentrata sull’intelligenza artificiale generativa, sul machine learning e sui centri elaborazione dati di nuova generazione, progettati per supportare il carico computazionale delle nuove tecnologie aziendali e pubbliche.

Eventi collaterali, startup e annunci di investimento

Accanto ai panel principali, LEAP 2026 ospita una vasta area espositiva con più di 1.800 brand tecnologici globali e 600 startup ad alto tasso di innovazione. Tra i momenti più attesi figurano le sessioni di pitch che vedranno la partecipazione di oltre 1.900 venture capitalist e fondi di investimento internazionali, pronti a finanziare progetti legati alla transizione digitale e alle infrastrutture cloud nei Paesi del Golfo. L'evento fa da sfondo all'annuncio di mega-accordi commerciali ed espansioni strategiche di hyper-scaler e fornitori tecnologici di primo piano su scala mondiale.