NOW, la rubrica 4 videogiochi di settembre 2026

Dagli artigli di Wolverine ai vampiri della Valle di Sangòra, passando per i combattimenti di Avatar e il calcio di EA Sports FC 27. Questo mese il mondo dei videogiochi propone avventure spettacolari, grandi ritorni e nuove idee capaci di conquistare i videogiocatori. Ecco la nostra selezione di settembre. Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Marvel's Wolverine Dopo anni di attesa, Marvel’s Wolverine di Insomniac Games torna e convince con una storia intensa e un Logan più brutale che mai. Combattimenti spettacolari, atmosfere mature, rigenerazione istantanea e una narrazione cinematografica sono i veri punti di forza. Gli artigli in adamantio permettono combo rapide, attacchi pesanti e finisher particolarmente violenti. Uno degli action più interessanti dell’anno per PlayStation 5.

Marvel's Wolverine

The Blood of Dawnwalker Era uno dei giochi fantasy più attesi dell’anno e The Blood of Dawnwalker non ha deluso le aspettative. Siamo nella medievale Valle di Sangòra, dominata dai vampiri, nei panni di Coen, trasformato a sua volta in una creatura della notte. Una trama avvincente con un gameplay dalle ottime intuizioni, di giorno si gioca nei panni di un umano, nella notte invece si hanno le abilità di un vampiro. L'obiettivo: salvare la propria famiglia prima che il tempo scada.

The Blood of Dawnwalker

Avatar Legends: The Fighting Game Finalmente ariva sul ring l’universo di Avatar con un picchiaduro 2D sviluppato da Gameplay Group International e pubblicato da PM Studios. Dodici personaggi, tra The Last Airbender e The Legend of Korra, si affrontano in una storia originale e in combattimenti dove acqua, terra, fuoco e aria diventano vere armi.

Avatar Legends: The Fighting Game

EA Sport FC 27 E come ogni anno si rinnova la magia di EA Sports FC 27. Non ci sono grandissime novità sul fronte della giocabilità. La cosa più importante è The Grounds. Si tratta di un'area sociale che unisce il calcio di strada a quello da stadio, con attività come partite veloci, sfide 1 contro 1 e modalità cooperative legate ai club. L'obiettivo è offrire un'esperienza più informale e comunitaria rispetto alle tradizionali modalità competitive.