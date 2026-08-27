L'Ai (ri)scrive i contenuti del web: come sta cambiando Internet?

Quasi il 35% delle pagine pubblicate dopo l’arrivo di ChatGPT mostra tracce significative di scrittura o revisione tramite intelligenza artificiale. Un’analisi del Pew Research Center fotografa una trasformazione rapidissima del web, confermata da un secondo studio di Stanford, Imperial College e Internet Archive
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