L’Ai è entrata nei gruppi armati: come viene usata da Isis e Al-Qaeda

Dai meme generati con l’IA e usati dalla propaganda pro-Iran ai contenuti di Isis e al-Qaeda, l’intelligenza artificiale entra nelle strategie dei gruppi armati di matrice religiosa e trasforma guerre e conflitti. Ma a fare la differenza non è tanto la tecnologia: sono gli obiettivi, la cultura e i tempi di chi la utilizza. Ne abbiamo parlato con Sara Harmouch, esperta di antiterrorismo e fellow presso il Frontier Security Institute e il Program on Extremism della George Washington University