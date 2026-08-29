Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Mondo

L’Ai è entrata nei gruppi armati: come viene usata da Isis e Al-Qaeda

Agnese Ranaldi

Agnese Ranaldi
©Getty

Dai meme generati con l’IA e usati dalla propaganda pro-Iran ai contenuti di Isis e al-Qaeda, l’intelligenza artificiale entra nelle strategie dei gruppi armati di matrice religiosa e trasforma guerre e conflitti. Ma a fare la differenza non è tanto la tecnologia: sono gli obiettivi, la cultura e i tempi di chi la utilizza. Ne abbiamo parlato con Sara Harmouch, esperta di antiterrorismo e fellow presso il Frontier Security Institute e il Program on Extremism della George Washington University

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ