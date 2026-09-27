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Serie A, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma

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"Sono venute a mancare le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa", ha fatto sapere il club emiliano in una nota. L'allenamento di lunedì pomeriggio sarà affidato allo staff tecnico del club, in attesa del nome del nuovo tecnico

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Nonostante la vittoria nell'ultimo match contro il Genoa, Carlos Cuesta non sarà più alla guida del Parma. Lo ha annunciato lo stesso club gialloblù, che in una nota ha spiegato: "A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa". 

Carlos Cuesta
Carlos Cuesta - ©Ansa

Allenamenti affidati allo staff tecnico in attesa del nuovo allenatore

La seduta di allenamento di lunedì 28 settembre sarà affidata allo staff tecnico del club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica. "A Carlos Cuesta ed al suo staff – conclude la nota del Parma – vanno i più sentiti ringraziamenti da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini, della direzione sportiva e di tutta la società per questi mesi di lavoro, impegno e dedizione dimostrati ogni giorno e il più caloroso augurio per un futuro, sia professionale che umano, ricco di soddisfazioni e successi". 

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