Serie A, Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma

"Sono venute a mancare le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa", ha fatto sapere il club emiliano in una nota. L'allenamento di lunedì pomeriggio sarà affidato allo staff tecnico del club, in attesa del nome del nuovo tecnico

Nonostante la vittoria nell'ultimo match contro il Genoa, Carlos Cuesta non sarà più alla guida del Parma. Lo ha annunciato lo stesso club gialloblù, che in una nota ha spiegato: "A seguito di un confronto interno tra società e allenatore, si è convenuto che non vi erano più i presupposti tra le parti per proseguire il rapporto professionale, in particolare in merito allo sviluppo del progetto sportivo. Sono venute a mancare, infatti, le condizioni necessarie affinché si potesse proseguire il lavoro intrapreso e si è giunti a questa decisione condivisa".