La cronaca della regata

Peter Burling e Marco Gradoni al timone, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini come trimmer: è il team che ha dominato in lungo e in largo questa 'Louis Vuitton Preliminary Regatta' della 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro vittorie su otto regate di flotta e poi il match race finale in cui il successo sembra non essere mai davvero in discussione. Il Defender neozelandese a più riprese ha provato a insidiare Luna Rossa, ma nell'ultima parte di gara il gap si è addirittura allargato. Per i kiwi, la consolazione di giornata è rappresentata dal risultato del team 'B' che ha vinto la categoria 'Youth e Women' beffando proprio la seconda barca italiana. Nella classifica generale New Zealand Y&W e Luna Rossa Y&W hanno chiuso appaiate a 44 punti, ma viene premiata la barca del team campione in carica che ha ottenuto un miglior piazzamento nell'ultima regata di flotta.