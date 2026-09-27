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America's Cup, Luna Rossa batte New Zealand e vince la regata preliminare a Napoli

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Gli italiani hanno staccato i neozelandesi di 17 secondi trionfando nella gara tenutasi nel golfo partenopeo, dove si disputerà anche la Coppa America nel 2027

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Luna Rossa trionfa nel match race finale contro Emirates Team New Zealand e conquista così la seconda regata preliminare di America's Cup nelle acque del Golfo di Napoli, come già avvenuto a Cagliari nel mese di maggio. L'AC40 tricolore batte ancora i kiwi dopo una gara condotta senza sbavature. Barche appaiate nella prima parte della prova, poi Luna Rossa riesce a prendere un margine di vantaggio che conserva fino al traguardo finale. Alla fine, sono 17 i secondi che separano l'equipaggio neozelandese da quello italiano, accolto da un applauso prolungato da parte delle decine di migliaia di spettatori assiepate sul Lungomare Caracciolo. 

Il trionfo di Luna Rossa contro New Zealand
Il trionfo di Luna Rossa contro New Zealand - ©Ansa

La cronaca della regata

Peter Burling e Marco Gradoni al timone, Maria Giubilei e Gianluigi Ugolini come trimmer: è il team che ha dominato in lungo e in largo questa 'Louis Vuitton Preliminary Regatta' della 38esima edizione dell'America's Cup. Quattro vittorie su otto regate di flotta e poi il match race finale in cui il successo sembra non essere mai davvero in discussione. Il Defender neozelandese a più riprese ha provato a insidiare Luna Rossa, ma nell'ultima parte di gara il gap si è addirittura allargato. Per i kiwi, la consolazione di giornata è rappresentata dal risultato del team 'B' che ha vinto la categoria 'Youth e Women' beffando proprio la seconda barca italiana. Nella classifica generale New Zealand Y&W e Luna Rossa Y&W hanno chiuso appaiate a 44 punti, ma viene premiata la barca del team campione in carica che ha ottenuto un miglior piazzamento nell'ultima regata di flotta. 

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