Hulk Hogan, la docuserie che omaggia la leggenda del wrestling

Introduzione
A Las Vegas, nel contesto delle celebrazioni legate a WrestleMania, il principale appuntamento annuale dedicato al wrestling professionistico e uno degli eventi di intrattenimento sportivo più seguiti al mondo, è stata presentata in anteprima mondiale una docu-serie dedicata alla vita e alla carriera di una delle figure più riconoscibili e influenti della cultura pop internazionale: Hulk Hogan.
Il progetto dal titolo Hulk Hogan: Real American, accolto con grande interesse da fan e addetti ai lavori, ripercorre le tappe fondamentali dell’ascesa del wrestler, dagli esordi fino al successo planetario negli anni Ottanta e Novanta, quando il suo personaggio contribuì in modo decisivo a trasformare il wrestling in un fenomeno mediatico globale. La narrazione approfondisce anche gli aspetti più personali e controversi della sua vita, offrendo un ritratto completo e sfaccettato dell’uomo dietro l’icona.
Alla presentazione ha preso parte anche il figlio Nick, la cui presenza ha aggiunto una dimensione emotiva particolarmente intensa all’evento, trasformandolo in un momento di condivisione e ricordo collettivo. L’iniziativa ha assunto così il valore di un tributo pubblico in memoria del wrestler, scomparso il 24 luglio 2025, celebrandone non solo i successi sportivi, ma anche l’impatto duraturo sulla cultura popolare e sull’industria dell’intrattenimento.
Scopriamo di seguito tutto quello che bisogna sapere sulla docuserie intitolata Hulk Hogan: Real American, un progetto di ampia portata, costruito attraverso materiali d’archivio, testimonianze dirette e un forte apparato commemorativo.
Quello che devi sapere
La docuserie e la sua impostazione narrativa
La produzione Netflix, intitolata Hulk Hogan: Real American, si articola in quattro episodi della durata di circa 60 minuti ciascuno. Tutti gli episodi sono stati doppiati in italiano e la distribuzione è prevista a livello globale per mercoledì 22 aprile 2026, data in cui uscirà sulla piattaforma di streaming Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).
La struttura del racconto segue un andamento strettamente cronologico, ricostruendo l’intero percorso biografico e professionale di Hogan. All’interno della serie trova spazio anche la sua ultima intervista esclusiva, registrata prima della morte avvenuta il 24 luglio 2025. In quelle immagini emerge chiaramente la condizione di salute compromessa del wrestler, considerato uno dei più influenti di sempre, scomparso all’età di 71 anni.
Testimonianze e materiali d’archivio
La narrazione della docuserie Hulk Hogan: Real American non si basa esclusivamente sulle parole di Hulk Hogan. Grazie alla collaborazione con la WWE, che ha concesso l’accesso al proprio archivio storico, la serie include numerose testimonianze di personalità che hanno condiviso con lui il ring e momenti della vita privata.
Tra le presenze figura anche l’attuale presidente degli Stati Uniti Donald Trump, legato a Hogan da un rapporto di amicizia consolidato nel corso di oltre quarant’anni. Accanto a lui compaiono Ric Flair, storico rivale sportivo, oltre a The Rock e John Cena, che intervengono per raccontare l’impatto che Hogan ha avuto sulle generazioni successive di atleti del wrestling.
Celebrazioni a Las Vegas e riconoscimenti ufficiali
In parallelo alla presentazione della docuserie Hulk Hogan: Real American, la WWE ha organizzato a Las Vegas una mostra interamente dedicata alla carriera di Hulk Hogan, con l’esposizione di oggetti e materiali simbolici legati alla sua storia sportiva.
Nel corso della cerimonia della WWE Hall of Fame 2026, è stato inoltre premiato l’incontro di WrestleMania 3 del 1987 tra Hulk Hogan e Andre The Giant, riconosciuto ufficialmente come “momento immortale”. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo centrale di Hogan, nato Terry Bollea, nello sviluppo e nella diffusione globale del wrestling.
Le parole di Nick Hogan e i progetti commemorativi
Durante l’evento di presentazione della docuserie Hulk Hogan: Real American, Nick Hogan ha ribadito il significato duraturo dell’eredità del padre, dichiarando che “la Hulkamania vivrà per sempre, il ricordo di mio padre vivrà per sempre e questo è magnifico. Stiamo organizzando molte cose per onorare la sua memoria, anche con la WWE. Apriremo un ristorante con il suo nome, ma anche uno sport bar a New York e spingeremo maggiormente la distribuzione della birra Real American, già diffusa in trenta Stati degli USA”.
Lo stesso Nick ha inoltre ricordato le origini familiari, sottolineando che lui e il padre sono “italiani” e che il loro legame con l’Italia passa attraverso la famiglia, con radici che affondano in parte in Sicilia e in parte a Roma.