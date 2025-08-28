Sorteggi Champions League 2025 2026, le avversarie delle italiane

Èin corso il sorteggio della League Phase della Champions League: previsto un unico girone dove ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia. Non ci saranno derby tra squadre dello stesso Paese
Le 36 squadre dell’edizione della Champions League 2025-2026 sono pronte: è in corso il sorteggio della League Phase a Montecarlo (SEGUI LA DIRETTA STREAMING SU SKY SPORT). Come l'anno scorso, le 36 squadre verranno smistate in un unico girone: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia con una partita in casa e una in trasferta determinate dal software. Nessuna squadra della stessa Federazione nazionale verrà sorteggiata contro un'altra e non più di due avversarie potranno provenire dalla stessa Federazione.
Il sorteggio
L'Inter affronterà Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia Praga, Ajax, Kairat Almaty e Union SG. Sul percorso dell'Atalanta già sorteggiato il Chelsea. Su quello della Juventus, invece, c'è il Real Madrid. I londinesi del Chelsea, invece, incroceranno sulla loro strada anche il Napoli
Chi si qualifica alla fase successiva
Le prime 8 squadre sono qualificate direttamente agli ottavi di finale. I club classificati dal 9° al 16° posto vanno invece ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto ci vanno come non teste di serie. I club presenti dal 25° al 36° posto sono eliminati.
Le fasce previste
Le 36 squadre sono divise in 4 fasce: in prima fascia presente l’Inter insieme al Psg campione in carica; il Real Madrid; il Manchester City; il Bayern Monaco; il Liverpool; il Chelsea; il Borussia Dortmund e il Barcellona. In seconda, invece, ci sono Juventus e Atalanta: insieme a loro anche Arsenal; Bayer Leverkusen; Atletico Madrid; Benfica; Villarreal; Eintracht Francoforte e Bruges. In terza presenti i campioni d’Italia del Napoli: a far loro compagnia anche i vincitori dell’ultima Europa League, il Tottenham; il Psv Eindhoven; l’Ajax; lo Sporting CP; l’Olympiacos; lo Slavia Praga; il Bodo/Glimt e il Marsiglia. Quarta fascia, infine, ricca di novità con all’interno Copenaghen; Monaco; Galatasaray; Union Saint-Gilloise; Qarabag; Athletic Bilbao; Newcastle; Pafos e, infine, Kairat Almaty
Le giornate
Date e orari delle partite saranno comunicate dopo il sorteggio ed entro sabato 30 agosto, ma i giorni della settimana saranno in linea con quelli della scorsa edizione (martedì e mercoledì) e prevederanno le solite due eccezioni: la prima giornata si giocherà anche di giovedì (16-18 settembre), mentre l'ultimo turno (28 gennaio 2026) avrà 19 partite in contemporanea. Ecco tutte le date: prima giornata: 16-18 settembre 2025; seconda giornata: 30 settembre-1° ottobre 2025; terza giornata: 21/22 ottobre 2025; quarta giornata: 4/5 novembre 2025; quinta giornata: 25/26 novembre 2025; sesta giornata: 9/10 dicembre 2025; settima giornata: 20/21 gennaio 2026; ottava giornata: 28 gennaio 2026.
