Champions League 2025 2026, quali sono le 36 squadre partecipanti

Champions League 2025-26, 36 squadre partecipanti: ci sono Napoli, Inter, Juve e AtalantaSport
Introduzione
Alle ore 18 di oggi, 28 agosto, si apre la nuova stagione della Champions League 2025-2026 con il sorteggio della League Phase, la fase a girone unico: sono 36 le squadre partecipanti, che saranno suddivise in quattro fasce in base al proprio ranking per coefficienti. Ecco quali sono i club
Quello che devi sapere
Il format
Come l'anno scorso, le 36 squadre verranno divise in un unico girone: ogni club affronterà 8 avversarie, due provenienti da ogni fascia. Le fasce sono determinate in base alla posizione nel ranking Uefa, fatta eccezione per la vincitrice della Champions che sarà inserita direttamente nella prima fascia
Per approfondire: Serie A 2025-2026, gli allenatori e le probabili formazioni del nuovo campionato
Chi si qualifica alla fase successiva
Le prime 8 squadre sono qualificate direttamente agli ottavi di finale. I club classificati dal 9° al 16° posto vanno invece ai playoff come teste di serie, quelli classificati dal 17° al 24° posto ci vanno come non teste di serie. I club presenti dal 25° al 36° posto sono eliminati
Per approfondire: Tabellone calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO
Quando si gioca la fase campionato della Champions League
- Prima giornata: 16–18 settembre 2025
- Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
- Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
- Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
- Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
- Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
- Settima giornata 7: 20/21 gennaio 2026
- Ottava giornata: 28 gennaio 2026
La prima fascia
In prima fascia trovano ovviamente spazio i campioni in carica del Paris Saint-Germain: gli uomini di Luis Enrique, dopo la vittoria di Monaco, si presentano ai nastri di partenza con una Supercoppa europea in più e un nuovo portiere, Lucas Chevalier, al posto di Gianluigi Donnarumma. Nuove guide tecniche per altri club in prima fascia, come i vicecampioni d'Europa dell’Inter, guidati quest’anno da Christian Chivu, e il Real Madrid, dove Carlo Ancelotti è stato sostituito da Xabi Alonso. Presenti anche i campioni di Inghilterra del Liverpool, con un attacco tutto nuovo composto da Wirtz, Ekitike e il sempiterno Salah, e di Spagna del Barcellona, ancora una volta guidato dal fenomeno Lamine Yamal. In prima fascia anche i campioni del Mondo del Chelsea, guidati da Enzo Maresca; il Manchester City di Pep Guardiola, dove già spicca il centrocampista Tijjani Reijnders appena acquistato dal Milan; i campioni di Germania del Bayern Monaco di Luis Diaz, rilevato dal Liverpool; e il Borussia Dortmund di Jobe Bellingham, fratello minore di Jude che guida il centrocampo del Real Madrid
La seconda fascia
Rilevanti anche i club in seconda fascia, dove spicca la presenza della Juventus, che ha confermato Igor Tudor alla guida tecnica e ha in attacco Jonathan David, e dell’Atalanta, che in estate ha visto il cambio in panchina tra Giampiero Gasperini, alla Dea per nove stagioni e Ivan Juric. Tra le altre squadre presenti in seconda fascia ci sono anche due squadre inglesi come l’Arsenal, tra le candidate al titolo in Inghilterra dove spicca la presenza di Viktor Gyokeres al centro dell’attacco, e il Tottenham, vincitore dell’ultima Europa League. Ci sono poi anche due club tedeschi come il Bayer Leverkusen, rinnovatosi in estate e affidato ad Erik Ten Hag, e l’Eintracht Francoforte, che a centrocampo conta ancora sulla guida di Mario Gotze, campione del Mondo nel 2014 con la Germania A chiudere la lista ci sono l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, alla sua quattordicesima stagione con i colchoneros, e il Villarreal, giunto quinto nell’ultima Liga spagnola
Terza fascia
In terza fascia presenti i campioni d’Italia del Napoli: gli azzurri, guidati anche questa stagione da Antonio Conte, potranno contare quest’anno sulla presenza a centrocampo di Kevin De Bruyne, che dopo 10 anni ha lasciato il Manchester City per approdare in Italia. A far compagnia agli azzurri presenti anche i campioni d’Olanda del Psv Eindhoven, che l’anno scorso eliminarono la Juventus ai playoff della manifestazione, e i vicecampioni dell’Ajax. Oltre ai francesi del Monaco, che in estate si sono rinforzati con l’arrivo di Paul Pogba, e dell’Olympique Marsiglia, arrivati secondi nell’ultima Ligue 1 e guidati ancora una volta da Roberto De Zerbi, in terza fascia ci sono anche i campioni nazionali di Portogallo (lo Sporting Lisbona), di Grecia (l’Olympiakos) e della Repubblica Ceca (lo Slavia Praga)
Quarta fascia
Nella quarta fascia sono presenti i campioni di Turchia del Galatasaray, che hanno confermato Victor Osimhen al centro dell’attacco e aggiunto in rosa il trequartista Leroy Sané; i campioni del Belgio dell’Union Saint Gilloise, vincitori della JupiterLeague dopo un’attesa lunga 90 anni; a cui si aggiungono l’Athletic Bilbao, giunto quarto nell’ultima Liga, e il Newcastle, che conta ancora sulla guida di Sandro Tonali a centrocampo
Gli spareggi
Dagli spareggi si sono qualificate altre 7 squadre: tra Club Brugge e Rangers ha avuto la meglio il Club Brugge (in fascia due); tra Qarabag e Ferencvaros si è qualificato il Qarabag (fascia quattro); tra Pafos e Stella Rossa Belgrado passa il Pafos (fascia quattro); tra Fenerbahce e Benfica passa il Benfica (fascia due); tra Basilea e Copenaghen si è qualificato il Copenaghen (fascia quattro); tra Bodo Glimt e Sturm Graz passa il Bodo Glimt (fascia tre); tra Celtic e Kairat si qualifica il Kairat (fascia quattro)
Per approfondire: Lettera-appello dell’Assoallenatori alla Figc: "Israele deve fermarsi"