Champions League 2025 2026, quali sono le 36 squadre partecipanti

Rilevanti anche i club in seconda fascia, dove spicca la presenza della Juventus, che ha confermato Igor Tudor alla guida tecnica e ha in attacco Jonathan David, e dell’Atalanta, che in estate ha visto il cambio in panchina tra Giampiero Gasperini, alla Dea per nove stagioni e Ivan Juric. Tra le altre squadre presenti in seconda fascia ci sono anche due squadre inglesi come l’Arsenal, tra le candidate al titolo in Inghilterra dove spicca la presenza di Viktor Gyokeres al centro dell’attacco, e il Tottenham, vincitore dell’ultima Europa League. Ci sono poi anche due club tedeschi come il Bayer Leverkusen, rinnovatosi in estate e affidato ad Erik Ten Hag, e l’Eintracht Francoforte, che a centrocampo conta ancora sulla guida di Mario Gotze, campione del Mondo nel 2014 con la Germania A chiudere la lista ci sono l’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, alla sua quattordicesima stagione con i colchoneros, e il Villarreal, giunto quinto nell’ultima Liga spagnola