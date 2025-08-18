Serie A, allenatori e probabili formazioni del nuovo campionato

Introduzione
Sabato 23 agosto inizia la Serie A 2025-2026: diversi i volti nuovi del campionato, sia tra gli allenatori sia tra i calciatori. Ecco tutte le novità, con le probabili formazioni con cui scenderanno in campo i club (e i nuovi acquisti in maiuscolo)
Quello che devi sapere
Atalanta
Allenatore: Ivan Juric (nuovo)
Probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. SULEMANA; Scamacca
Per approfondire: Tabellone calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO
Bologna
Allenatore: Vincenzo Italiano (confermato)
Probabile formazione: Skorupski; Holm, VITIK, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro
Per approfondire: Serie A 2025-2026, le maglie home ufficiali di tutte le squadre
Cagliari
Allenatore: Fabio Pisacane (nuovo)
Probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; FOLORUNSHO, Prati, Adopo; Luvumbo, Piccoli, Zortea
Como
Allenatore: Cesc Fabregas (confermato)
Probabile formazione: Butez; Vojvoda, Van der Brempt, RAMON, Valle; Perrone, Caqueret; BATURINA, Paz, Diao; MORATA
Cremonese
Allenatore: Davide Nicola (nuovo)
Probabile formazione: AUDERO; Ceccherini, BASCHIROTTO, PEZZELLA; Barbieri, Collocolo, GRASSI, Vandeputte, ZERBIN; Vazquez, De Luca
Fiorentina
Allenatore: Stefano Pioli (nuovo)
Probabile formazione: De Gea; VITI, Comuzzo, Ranieri; Dodo, SOHM, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, DZEKO
Genoa
Allenatore: Patrick Vieira (confermato)
Probabile formazione: Leali; Sabelli, OSTIGARD, Vazquez, Martin; Masini, Frendrup; STANCIU, CARBONI, Malinovskyi; Vitinha
Inter
Allenatore: Christian Chivu (nuovo)
Probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, SUCIC, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram
Juventus
Allenatore: Igor Tudor (confermato)
Probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; JOAO MARIO, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; DAVID
Lazio
Allenatore: Maurizio Sarri (nuovo)
Probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni
Lecce
Allenatore: Eusebio di Francesco (nuovo)
Probabile formazione: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, SOTTIL
Milan
Allenatore: Massimiliano Allegri (nuovo)
Probabile formazione: Maignan; Saelemakers, Tomori, Pavlovic, ESTUPIÑÁN; MODRIC; RICCI; JASHARI; Pulisic, Gimenez, Leao
Napoli
Allenatore: Antonio Conte (confermato)
Probabile formazione: MILINKOVIC-SAVIC; Di Lorenzo, BEUKEMA, Buongiorno, Olivera; DE BRUYNE, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, LANG
Parma
Allenatore: Carlos Cuesta (nuovo)
Probabile formazione: Suzuki; Circati, Balogh, NDIAYE; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri, SORENSEN; FRIGAN, Pellegrino
Pisa
Allenatore: Alberto Gilardino (nuovo)
Probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, LUSUARDI; Touré, AEBISCHER, Marin, AKINSANMIRO, Angori; NZOLA, Tramoni
Roma
Allenatore: Giampiero Gasperini (nuovo)
Probabile formazione: Svilar; GHILARDI, Mancini, Ndicka; WESLEY, Manu Koné, EL AYNAOUI, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk
Sassuolo
Allenatore: Fabio Grosso (confermato)
Probabile formazione: TURATI; Missori, Muharemovic, WALUKIEWICZ, Doig; Boloca, ISMAËL KONÉ; Thorstvedt; Berardi, Mulattieri, Laurienté
Torino
Allenatore: Marco Baroni (nuovo)
Probabile formazione: ISRAEL; Lazaro, Maripan, Coco, Biraghi; ANJORIN, Casadei; NGONGE, Vlasic; ABOUKHLAL; SIMEONE
Udinese
Allenatore: Kosta Runjaic (confermato)
Probabile formazione: Sava; Ezhibue, Solet, Kristensen, Zemura; Lovric, PIOTROWSKI, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis
Verona
Allenatore: Paolo Zanetti (confermato)
Probabile formazione: Montipò; NUNEZ, EBOSSE, Valentini; BELGHALI, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Sarr, GIOVANE
Per approfondire: Serie A 2025-2026, sorteggio calendario. Tutte le giornate del prossimo campionato