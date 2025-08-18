Serie A, allenatori e probabili formazioni del nuovo campionato

Esplora tutte le offerte Sky
Serie A 2025-2026, gli allenatori e le probabili formazioni del nuovo campionato

Sport
©Ansa

Introduzione

Sabato 23 agosto inizia la Serie A 2025-2026: diversi i volti nuovi del campionato, sia tra gli allenatori sia tra i calciatori. Ecco tutte le novità, con le probabili formazioni con cui scenderanno in campo i club (e i nuovi acquisti in maiuscolo)

Quello che devi sapere

Atalanta

Allenatore: Ivan Juric (nuovo)

 

Probabile formazione: Carnesecchi; Kossonou, Hien, Scalvini; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, K. SULEMANA; Scamacca

 

Per approfondire: Tabellone calciomercato Serie A, acquisti e cessioni della sessione estiva. FOTO

Atalanta

Bologna

Allenatore: Vincenzo Italiano (confermato)

 

Probabile formazione: Skorupski; Holm, VITIK, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro

 

Per approfondire: Serie A 2025-2026, le maglie home ufficiali di tutte le squadre

Cagliari

Allenatore: Fabio Pisacane (nuovo)

 

Probabile formazione: Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; FOLORUNSHO, Prati, Adopo; Luvumbo, Piccoli, Zortea

Como

Allenatore: Cesc Fabregas (confermato)

 

Probabile formazione: Butez; Vojvoda, Van der Brempt, RAMON, Valle; Perrone, Caqueret; BATURINA, Paz, Diao; MORATA

Cremonese

Allenatore: Davide Nicola (nuovo)

 

Probabile formazione: AUDERO; Ceccherini, BASCHIROTTO, PEZZELLA; Barbieri, Collocolo, GRASSI, Vandeputte, ZERBIN; Vazquez, De Luca

Fiorentina

Allenatore: Stefano Pioli (nuovo)

 

Probabile formazione: De Gea; VITI, Comuzzo, Ranieri; Dodo, SOHM, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean, DZEKO

Fiorentina
Genoa

Allenatore: Patrick Vieira (confermato)

 

Probabile formazione: Leali; Sabelli, OSTIGARD, Vazquez, Martin; Masini, Frendrup; STANCIU, CARBONI, Malinovskyi; Vitinha

Inter

Allenatore: Christian Chivu (nuovo)

 

Probabile formazione: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, SUCIC, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Inter
Juventus

Allenatore: Igor Tudor (confermato)

 

Probabile formazione: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Gatti; JOAO MARIO, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Koopmeiners, Yildiz; DAVID

Lazio

Allenatore: Maurizio Sarri (nuovo)

 

Probabile formazione: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Castellanos, Zaccagni

Lazio
Lecce

Allenatore: Eusebio di Francesco (nuovo)

 

Probabile formazione: Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Coulibaly, Pierret, Berisha; Pierotti, Krstovic, SOTTIL

Milan

Allenatore: Massimiliano Allegri (nuovo)

 

Probabile formazione: Maignan; Saelemakers, Tomori, Pavlovic, ESTUPIÑÁN; MODRIC; RICCI; JASHARI; Pulisic, Gimenez, Leao

Milan
Napoli

Allenatore: Antonio Conte (confermato)

 

Probabile formazione: MILINKOVIC-SAVIC; Di Lorenzo, BEUKEMA, Buongiorno, Olivera; DE BRUYNE, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, LANG

Parma

Allenatore: Carlos Cuesta (nuovo)

 

Probabile formazione: Suzuki; Circati, Balogh, NDIAYE; Delprato, Keita, Bernabé, Valeri, SORENSEN; FRIGAN, Pellegrino

Pisa

Allenatore: Alberto Gilardino (nuovo)

 

Probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, LUSUARDI; Touré, AEBISCHER, Marin, AKINSANMIRO, Angori; NZOLA, Tramoni

Roma

Allenatore: Giampiero Gasperini (nuovo)

 

Probabile formazione: Svilar; GHILARDI, Mancini, Ndicka; WESLEY, Manu Koné, EL AYNAOUI, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk

Roma
Sassuolo

Allenatore: Fabio Grosso (confermato)

 

Probabile formazione: TURATI; Missori, Muharemovic, WALUKIEWICZ, Doig; Boloca, ISMAËL KONÉ; Thorstvedt; Berardi, Mulattieri, Laurienté

Torino

Allenatore: Marco Baroni (nuovo)

 

Probabile formazione: ISRAEL; Lazaro, Maripan, Coco, Biraghi; ANJORIN, Casadei; NGONGE, Vlasic; ABOUKHLAL; SIMEONE

Udinese

Allenatore: Kosta Runjaic (confermato)

 

Probabile formazione: Sava; Ezhibue, Solet, Kristensen, Zemura; Lovric, PIOTROWSKI, Karlstrom, Ekkelenkamp; Atta; Davis

Verona

Allenatore: Paolo Zanetti (confermato)

 

Probabile formazione: Montipò; NUNEZ, EBOSSE, Valentini; BELGHALI, Serdar, Bernede, Harroui, Bradaric; Sarr, GIOVANE

 

Per approfondire: Serie A 2025-2026, sorteggio calendario. Tutte le giornate del prossimo campionato

