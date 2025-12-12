Sci, impresa di Lindsey Vonn: a 41 anni vince la discesa di St. Moritz

Un’altra vittoria stellare, la numero 83, per Lindsey Vonn che a 41 anni ha vinto la discesa a St. Moritz. La campionessa statunitense ha battuto tutte le avversarie chiudendo in 1.29.63 la prima delle sue gare in programma per la coppa del mondo femminile di sci nella località svizzera. Sul podio anche le austriache Magdalena Egger e Mirjam Puechner che hanno chiuso rispettivamente al secondo posto in 1.30.61 e al terzo in 1.39.79. A un passo dal podio invece Sofia Goggia che ha finito la gara in 1.30.94 prendendosi la quarta posizione.

Domani la seconda discesa di St.Moritz

Un risultato amaro per Sofia Goggia, scavalcata da un’inattesa Magdalena Egger che con la discesa di St.Moritz ha conquistato il primo risultato di prestigio nella sua carriera agonistica. Un’impresa storica invece per la campionessa Lindsey Vonn che nel 2019 si era ritirata dall'agonismo avendo all'attivo quattro coppe del mondo, 82 vittorie, 16 coppe di disciplina, un oro olimpico e due titoli mondiali. Nella scorsa stagione aveva deciso di tornare sulle piste e con la vittoria odierna sancisce il suo grande ritorno. In classifica per l'Italia la trentina Laura Pirovano arrivata ottava in 1.31.21. Poi Nicol Delago, undicesima in 1.31.57, e più indietro Robert Melesi in 1.32.07, Nadia Delago in 1.32.33, Elena Curtoni in 1.32.36. Domani a St. Moritz ancora una discesa e domenica superG.